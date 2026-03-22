El mirador desde el que contemplar una de las vistas más 'instagrameables' de los pueblos de Córdoba

No todos los visitantes de Iznájar llegan hasta él, pero quienes lo hacen descubren una de las panorámicas más completas del municipio. En la parte baja del pueblo, un mirador permite contemplar el caserío blanco, el castillo y el embalse de uno de los pueblos cordobeses con encanto en una misma imagen. Es, sin duda, una de las vistas más instagrameables de los pueblos de la provincia de Córdoba.

El mirador se ubica en el Paseo de las Canteras. El lugar ha ganado protagonismo desde que se acondicionó el mirador y se instaló un columpio turístico con forma de corazón que hoy permite capturar una imagen única del conjunto urbano con el embalse al fondo. Este elemento se ha incorporado como un atractivo más para quienes visitan el municipio.

El columpio turístico de Iznájar, en una imagen de archivo. / Córdoba

Un paseo junto al embalse con historia

El Paseo de las Canteras ocupa el trazado de una antigua carretera que comunicaba el núcleo urbano de Iznájar con varias aldeas situadas al sur del término municipal. Esta vía quedó en desuso a mediados de los años sesenta y se transformó en un paseo junto al agua desde el que se observan algunas de las mejores vistas del municipio y del conocido popularmente como el Lago de Andalucía.

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El entorno dispone de merenderos y zonas de aparcamiento, lo que facilita el acceso. Cuando el nivel del agua desciende, el paisaje permite ver además restos de antiguas viviendas que quedaron bajo el embalse tras su construcción. Además, desde este punto se puede enlazar con rutas que conectan con las zonas de Cierzos y Cabreras. Al atardecer, el paseo se convierte también en un buen lugar para observar aves que sobrevuelan el embalse mientras cae la tarde sobre Iznájar.