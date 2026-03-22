Muchos palmeños en torno a los peroles
Palma del Río celebra el Día de la Naranja con migas, baile y un mercado primaveral
La jornada festiva se ha convertido ya en un ejemplo de convivencia, con actuaciones musicales, gastronomía y el primer concurso Naranchef Kids
Este domingo 22 de marzo el paseo Alfonso XIII se vistió color naranja para conmemorar el día de la fruta más típica de Palma del Río: la naranja. En torno a unas migas, con actuaciones musicales, con la colaboración de colectivos y con el mercado de primavera de Disoñamos, el Día de la naranja se ha convertido en una fiesta para todos los públicos con gastronomía, solidaridad, ocio y convivencia.
Palmacompás, Alma Flamenca y Volver a nacer fueron las asociaciones que tomaron el escenario amenizando la jornada con actuaciones en las que el baile fue protagonista y todos comentaron la belleza de las bailarinas. Familias y colectivos prepararon sus toldos y carpas desde por la mañana, montaron sus mesas, encendieron los fogones y llenaron los peroles del mejor pan remojado en agua y sal para remover y remover cocinando a fuego lento unas ricas migas con naranja. El día acompañó con sol y nubes en el cielo y una temperatura agradable y primaveral. Se concentraron muchos vecinos en torno a estos peroles populares y el ayuntamiento puso también a disposición de todos unas migas con naranja. También tuvieron lugar el primer concurso Naranchef Kids, donde los peques pudieron cocinar con naranjas.
En este día de convivencia, personas como Andrea Viana, novia de un palmeño y vecina de la localidad de Tomares, ha probado estas migas populares reseñando «el dulce toque de la naranja palmeña». El secreto de las cocineras es «mojar bien el pan y cocinar a fuego lento» para conseguir ese pan tostado tradicional en este Día de la naranja.
En el mercado de primavera encontramos artesanía, artículos de segunda mano, bisutería, dulces, chuches e incluso obras de arte. Un total de 17 puestos de los que 8 son empresas palmeñas, dos empresas de Hornachuelos, dos de Córdoba y cinco asociaciones: Camino de Futuro, la hermandad de la Virgen de la Cabeza, Cáritas, Asociación Animales de Palma del Río y el Club de Atletismo Virgen de Belén.
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