Palma del Río celebra el Día de la Naranja con migas, baile y un mercado primaveral

Este domingo 22 de marzo el paseo Alfonso XIII se vistió color naranja para conmemorar el día de la fruta más típica de Palma del Río: la naranja. En torno a unas migas, con actuaciones musicales, con la colaboración de colectivos y con el mercado de primavera de Disoñamos, el Día de la naranja se ha convertido en una fiesta para todos los públicos con gastronomía, solidaridad, ocio y convivencia.

Palmacompás, Alma Flamenca y Volver a nacer fueron las asociaciones que tomaron el escenario amenizando la jornada con actuaciones en las que el baile fue protagonista y todos comentaron la belleza de las bailarinas. Familias y colectivos prepararon sus toldos y carpas desde por la mañana, montaron sus mesas, encendieron los fogones y llenaron los peroles del mejor pan remojado en agua y sal para remover y remover cocinando a fuego lento unas ricas migas con naranja. El día acompañó con sol y nubes en el cielo y una temperatura agradable y primaveral. Se concentraron muchos vecinos en torno a estos peroles populares y el ayuntamiento puso también a disposición de todos unas migas con naranja. También tuvieron lugar el primer concurso Naranchef Kids, donde los peques pudieron cocinar con naranjas.

Artesanía y bisutería se vendieron en el mercado de primavera.

En este día de convivencia, personas como Andrea Viana, novia de un palmeño y vecina de la localidad de Tomares, ha probado estas migas populares reseñando «el dulce toque de la naranja palmeña». El secreto de las cocineras es «mojar bien el pan y cocinar a fuego lento» para conseguir ese pan tostado tradicional en este Día de la naranja.

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En el mercado de primavera encontramos artesanía, artículos de segunda mano, bisutería, dulces, chuches e incluso obras de arte. Un total de 17 puestos de los que 8 son empresas palmeñas, dos empresas de Hornachuelos, dos de Córdoba y cinco asociaciones: Camino de Futuro, la hermandad de la Virgen de la Cabeza, Cáritas, Asociación Animales de Palma del Río y el Club de Atletismo Virgen de Belén.