Gran ilusión de los niños de Bujalance en su Semana Santa Chiquita

De nuevo el Domingo de Pasión ha vivido, un año más, su Semana Santa Chiquita en todo su esplendor, donde numerosos pequeños y padres de Bujalance disfrutaron de esta procesión, emulando a la Semana Santa Mayor. La Semana Santa Chiquita es una auténtica escuela de cofrades, costaleros, porteadores, nazarenos, y romanos, una intensa pasión infantil, repleta de emociones para los niños, preparándose, para que en un futuro, puedan integrarse en la Semana Santa de los adultos.

Misa y cortejo

Tras la misa dedicada a los pequeños, se abrieron las puertas de la Catedral de la Campiña a las 12 de la mañana para el inicio del cortejo, formado por numerosos niños vestidos con túnica blanca y fajín azul, llevando farolitos, palmas, campanitas y los atributos de cada paso. Por las calles del casco histórico, los niños iban acompañando y llevando a hombros o a costal, a Ntro. Padre Jesús Nazareno y el Cireneo, Ntra. Sra. de la Esperanza bajo palio, Ntra. Señora de los Dolores, el Cristo de la Buena Muerte y Jesús Resucitado, y musicalmente contaron con la banda de Tambores y Cornetas del Imperio Romano, junto a niños de romano con sus espadas y lanzas.

Niñas en la celebración de la Semana Santa chiquita de Bujalance. / ESCAMILLA

En el recorrido, el público aplaudía las levantás y el baile que los niños daban a los pasos. Los momentos más bonitos y emotivos fueron la salida de la Catedral de la Campiña, el paso por la Plaza Mayor y sobre todo la entrada, donde con gran emoción, los pequeños realizaron a ejemplo de sus mayores las Tres Caídas del Nazareno y El Encuentro del Nazareno con la Virgen de la Esperanza.