Francisco Alcalá Sánchez anuncia la Semana Santa de Priego con emotivas reflexiones en el Teatro Victoria

En Priego, Francisco Alcalá Sánchez, presentado por Francisco Rafael de los Ríos Onieva, ha sido el encargado de anunciar en el Teatro Victoria la Semana Santa de la localidad.

Durante su alocución, el pregonero fue intercalando recuerdos de su niñez y juventud con profundas reflexiones sobre lo que entiende como cofrade y cristiano, destacando particularmente el recuerdo hacia su padre y su amigo Juan Manuel de los Ríos, siendo igualmente muy original su referencia, en la parte final de sus palabras, a las distintas imágenes marianas titulares de las cofradías de pasión.

El pregonero contó con el acompañamiento de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música que abría el acto; Ana Jiménez, que interpretó una saeta, así como Chico Pérez (piano) y Sergio de Lope, que interpretaron dos marchas procesionales.