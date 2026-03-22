La fe y la vivencia cofrade de María de los Ángeles Rebolledo elevan el pregón de la Semana Santa de Cabra

Cabra ya tiene su sentencia de primavera. El Teatro El Jardinito se vistió en el mediodía de este Domingo de Pasión para acoger el pregón de la Semana Santa 2026, una exaltación que, lejos de la frialdad académica, se construyó desde el latido de una mujer que ha hecho de la fe y el compromiso cofrade su razón de ser como es la cofrade egabrense María de los Ángeles Rebolledo Cuevas, que no solo anunció lo que está por llegar a partir del Domingo de Ramos, sino que entregó un testimonio de vida que resonó en cada rincón del patio de butacas.

El acto comenzó con los sones de la Banda de Música de Cabra, bajo la batuta del maestro Miguel López León, que terminó de caldear un ambiente ya cargado de expectación. El encargado de abrir el camino a la pregonera fue su figura de referencia, su tío Vicente Cuevas Rosal, tras el cual, tomó la palabra la que ya es la sexta pregonera de la Semana Santa de Cabra, para poner voz en su pregón a lo que muchos cofrades sienten, haciendo al mismo tiempo un recorrido por sus vivencias y emociones en torno a distintas cofradías y hermandades.

El pregón alcanzó su mayor intensidad al hablar de su hermandad, la Archicofradía de Jesús Preso, de la que es vicetesorera y camarera, sin eludir a la realidad actual de las cofradías, hacer una defensa firme del papel de la mujer e invitar a los jóvenes a su participación en el mundo cofrade. Todo ello con el acompañamiento musical de Loles Villatoro, al piano y la soprano, María José Villatoro.