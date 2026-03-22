Desalojan un edificio en Lucena por un incendio en una vivienda en la Ronda de San Francisco

El incendio declarado la tarde de este domingo en un piso situado en la calle Ronda de San Francisco de Lucena ha motivado el desalojo preventivo de un edificio por una potente y densa humareda. Una mujer ha resultado herida leve por inhalación de humo

La afectada era la inquilina de la vivienda donde se registró el incendio y ha sido atendida por los servicios sanitarios en el propio lugar del siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 20.15 horas de este domingo.

Por el momento, según han indicado fuentes municipales, no constan más daños personales. El siniestro ha tenido lugar en la primera planta de un inmueble ubicado en las proximidades de la confluencia con la calle Herrería. Por el momento, señalan las mismas fuentes, se desconocen las causas de este suceso.

Efectivos en las inmediaciones del incendio en Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Una densa y elevada columna de humo se observaba desde diversos puntos del casco urbano y se propagaba por balcones y ventanas de la vivienda.

El operativo de emergencias ha incluido a dotaciones del Parque Comarcal de Prevención y Extinción de Incendios, Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia con efectivos sanitarios.

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En torno a las 21.30 horas, los bomberos habían logrado sofocar las llamas y controlar los efectos del fuego.