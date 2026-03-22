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El Cristo de la Salud de Palma del Río realiza su tradicional traslado de Cuaresma
El Cristo de la Salud, llevado por los vecinos, realizó el pasado 22 de marzo el tradicional recorrido de casi siete kilómetros entre las parroquias de Pedro Díaz y San Francisco
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