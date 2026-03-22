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Córdoba amanece gris y encapotada... pero el domingo promete claros por la tarde

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia

Cielo con nubes altas sobre el triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, en Córdoba

Cielo con nubes altas sobre el triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, en Córdoba / M. R.

Tomás Moreno

Córdoba

Tras un sábado dominado por las nubes —con algunos claros breves pero agradecidos—, Córdoba afronta este domingo un nuevo día de cielo muy encapotado, con posibilidad de chubascos y la esperanza de que la semana se despida con algo de sol, aunque sea de forma tímida.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales, tendiendo a quedar poco nubosos o despejados por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán en ascenso en el norte de la provincia; el resto, sin cambios. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 8 y 21 grados; en Lucena, entre 9 y 17; en Pozoblanco, entre 6 y 17; y en Priego de Córdoba, entre 7 y 16 grados.

El tiempo por horas en Córdoba.

El tiempo por horas en Córdoba. / CÓRDOBA

El tiempo este lunes

Para el arranque de la semana, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son posibles chubascos ocasionales, especialmente en la Subbética. También se esperan brumas y bancos de niebla matinales. Respecto a las temperaturas, las mínimas no sufrirán cambios y las máximas subirán. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 23º; en Lucena, entre 9º y 21º; en Pozoblanco, entre 7º y 19º, y en Priego, entre 7º y 19º.

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