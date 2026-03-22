Cofradías
Bujalance celebra su Semana Santa Chiquita con una procesión protagonizada por la ilusión de los niños
En el recorrido, el público aplaudía las ‘levantás’ y el baile que los pequeños daban a los pasos con la banda del Imperio Romano
Bujalance ha vivido un Domingo de Pasión más su Semana Santa Chiquita en todo su esplendor, donde pequeños y padres disfrutaron de esta procesión, emulando a la Semana Santa Mayor. La Semana Santa Chiquita es una auténtica escuela de cofrades, costaleros, porteadores, nazarenos, y romanos, una intensa pasión infantil, repleta de emociones para los niños, preparándose, para que en un futuro, puedan integrarse en la Semana Santa de los adultos.
Tras la misa dedicada a los pequeños, se abrieron las puertas de la Catedral de la Campiña a las 12.00 horas para el inicio del cortejo, formado por numerosos niños vestidos con túnica blanca y fajín azul, llevando farolitos, palmas, campanitas y los atributos de cada paso. Por las calles del casco histórico, los niños iban acompañando y llevando a hombros o a costal, a Ntro. Padre Jesús Nazareno y el Cireneo, Ntra. Sra. de la Esperanza bajo palio, Ntra. Señora de los Dolores, el Cristo de la Buena Muerte y Jesús Resucitado, y musicalmente contaron con la banda de tambores y cornetas del Imperio Romano, junto a niños de romano con sus espadas y lanzas.
En el recorrido, el público aplaudía las levantás y el baile que los niños daban a los pasos. Los momentos más bonitos y emotivos fueron la salida de la Catedral de la Campiña, el paso por la Plaza Mayor y sobre todo la entrada, donde con gran emoción, los pequeños realizaron a ejemplo de sus mayores las Tres Caídas del Nazareno y El Encuentro del Nazareno con la Virgen de la Esperanza.
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