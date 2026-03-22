Baena celebra el pregón de Semana Santa con un acto que ensalza la tradición cofrade

El Teatro Liceo de Baena ha acogido en la mañana de este domingo el pregón de la Semana Santa, en un acto que ha combinado reconocimiento institucional, reflexión y una profunda conexión emocional con las raíces cofrades del municipio.

La jornada se ha iniciado con uno de los momentos más significativos con la presencia de Antonio Zoilo, presidente de la Fundación Machado, quien se ha desplazado desde Sevilla para hacer entrega de los diplomas acreditativos a los cuadrilleros de judíos de las turbas de Baena tras la reciente concesión del Premio Demófilo. Este reconocimiento, de gran prestigio en el ámbito de la cultura popular andaluza, pone en valor el carácter único de una tradición que aúna historia, identidad y un profundo sentido antropológico.

A continuación se ha presentado la revista Cabildo, órgano oficial de la Agrupación de Cofradías, que vuelve a recoger en sus páginas el pulso de la Semana Santa baenense, consolidándose como testimonio escrito de su riqueza patrimonial, cultural y devocional.

Un pregón íntimo

El acto ha alcanzado su punto culminante con el pregón, que ha destacado por su carácter íntimo, reflexivo y profundamente arraigado en la vivencia personal. Lejos de un discurso meramente formal, la intervención se ha construido como un recorrido emocional por la identidad cofrade baenense, situando a la familia como la primera escuela en la que se aprende a vivir la Semana Santa.

El pregón ha ido más allá de lo descriptivo para adentrarse en una reflexión sobre el momento actual, estableciendo un diálogo entre fe y razón. En un contexto en el que lo cuantificable parece imponerse, se ha reivindicado la fe como una forma de comprender lo intangible, como un espacio donde lo vivido y lo sentido adquieren un valor que trasciende cualquier explicación.

Con este pregón, Baena reafirma su identidad cofrade y da un paso más hacia su Semana Santa, una celebración que, más allá de su dimensión religiosa, continúa siendo uno de los pilares fundamentales de su cultura y de su memoria