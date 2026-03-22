El Ayuntamiento de Puente Genil abrirá tras Semana Santa la adjudicación de los puestos del Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Puente Genil abrirá tras la Semana Santa la fase pública del procedimiento para la adjudicación de los puestos del Mercado de Abastos del Paseo del Romeral, incluyendo tanto los espacios tradicionales como la nueva zona de gastromercado.

Este proceso culmina el trabajo administrativo ya iniciado por el Consistorio, que ha aprobado la acumulación de los distintos procedimientos de concesión con el objetivo de tramitarlos de forma conjunta, más ágil y eficaz.

La apertura a la participación pública permitirá que comerciantes, emprendedores y hosteleros opten a los distintos espacios en condiciones de igualdad y transparencia, conforme a lo establecido en la licitación que se publicará oficialmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Nuevos proyectos comerciales y de hostelería

El Ayuntamiento ha diseñado un modelo que diferencia entre dos situaciones. Por un lado, los puestos actualmente vacantes, que se adjudicarán mediante un procedimiento abierto en concurrencia competitiva, dirigido a nuevos proyectos comerciales y de hostelería, especialmente en la zona de gastromercado, y que se resolverá conforme a criterios objetivos de valoración y puntuación previamente establecidos en los pliegos y en el reglamento del mercado, incluyendo una oferta concreta y diversa que abarca desde frutería y productos frescos hasta propuestas innovadoras como churrería-crepería, cocedero o freiduría, oyster bar, vinoteca o espacios de restauración tipo hamburguesería, tapería o bocadillería. Por esta vía, serán hasta cinco puestos los que salgan a concurso público; de los cuales cuatro se corresponden a la zona de gastromercado y uno a la tradicional.

Por otro, los puestos ya ocupados o con actividad previa, donde se contempla un procedimiento específico que permitirá regularizar su situación jurídica mediante concesión administrativa, garantizando seguridad tanto para los actuales titulares como para el propio servicio público, de acuerdo con lo previsto en el reglamento regulador del mercado y en la normativa aplicable.

Ambos procedimientos se tramitan de forma coordinada, asegurando una puesta en funcionamiento ordenada, equilibrada y completa del mercado.

transformación del Mercado de Abastos

La activación de este proceso supone dar el paso definitivo tras la profunda transformación del Mercado de Abastos, que ha contado con una inversión superior a 1,2 millones de euros y que ha permitido crear un espacio completamente renovado, moderno y adaptado a los nuevos hábitos de consumo .

El edificio incorpora ahora no solo la actividad comercial tradicional, sino también nuevas zonas de degustación, espacios gourmet y un área cultural destinada a dinamizar la vida social del municipio.

El alcalde, Sergio Velasco, ha señalado que “hemos hecho lo más difícil: transformar el mercado con una inversión histórica. Ahora damos el paso clave: abrirlo a la actividad, al empleo y a nuevas oportunidades”.

“Este no es solo un mercado renovado, es un nuevo motor económico para Puente Genil, un espacio que va a generar vida en el centro y oportunidades para quienes quieran emprender”, ha añadido.

Desde el Ayuntamiento se informa de que toda la información relativa al procedimiento —requisitos, condiciones y plazos— se publicará tras la Semana Santa en la Plataforma de Contratación del Sector Público, momento a partir del cual se podrán presentar las solicitudes.

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Con esta actuación, el Gobierno municipal culmina una de las inversiones más importantes de los últimos años y activa su fase más decisiva: llenar el mercado de actividad, empleo y futuro.