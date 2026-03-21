Sábado en Córdoba de no guardar el paraguas… y de dejar las gafas de sol en casa

La borrasca Therese ya se hizo notar ayer por Córdoba, dejando algunas, pero leves, precipitaciones en la capital en una jornada marcada por la nubosidad y la bajada de temperaturas. Para hoy sábado, la previsión no es mucho más halagüeña, y se esperan lluvias ocasiones.

Según la estación meteorológica del aeropuerto, este viernes se recogieron 3,4 litros por metro cuadrado, la mayor parte de ellos (2,5 litros) entre las 23.00 y las 00.00 horas.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Para este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, más probables durante la primera mitad del día. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas bajarán en la mitad oriental. Los vientos serán flojos y variables.

El tiempo por horas en Córdoba. / CÓRDOBA

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 10 y 20 grados; en Lucena, entre 10 y 18; en Pozoblanco, entre 7 y 15; y en Priego de Córdoba, entre 7 y 17 grados.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 22 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales durante el día; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 21º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 8º y 17º, y en Priego, entre 7º y 17º.