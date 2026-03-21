La Ruta del Barroco Andaluz: el sorprendente itinerario cultural de la Subbética de Córdoba

La Ruta del Barroco Cordobés es uno de los itinerarios culturales más sorprendentes de la provincia de Córdoba. A través de localidades como Priego, Lucena, Cabra, Encinas Reales, Benamejí, Rute o Iznájar, este recorrido permite descubrir algunos de los ejemplos más excepcionales del arte barroco del sur de España.

Se trata de un patrimonio artístico que floreció con especial intensidad durante el siglo XVIII, impulsado por el fuerte fervor religioso que caracterizaba a la comarca de la Subbética. El resultado fue un estilo exuberante y recargado que transformó iglesias y capillas en auténticas obras de arte. En esta ruta propuesta por la Mancomunidad de la Subbética hay tres municipios que destacan especialmente.

Priego de Córdoba, el corazón del barroco andaluz

La ruta suele comenzar en Priego de Córdoba, considerada uno de los grandes referentes del Barroco andaluz. En esta localidad se concentra uno de los conjuntos monumentales más valiosos del sur peninsular.

Exterior de la iglesia de la Asunción. / Córdoba

Su obra maestra es la iglesia de la Asunción, donde se encuentra la espectacular capilla del Sagrario, una auténtica joya del barroco español que marcó un antes y un después en la evolución de este estilo artístico. El espacio está completamente cubierto de yeserías que crean un sofisticado juego de curvas, relieves y ornamentación, realzado especialmente por la luz de la mañana que se filtra en el interior.

Techo de yeserías de la ermita de la Aurora. / Córdoba

El recorrido por la localidad se completa con otros templos de gran valor artístico como la ermita de la Aurora, la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Juan de Dios o la iglesia de las Angustias. Este legado también se aprecia en la arquitectura civil, especialmente en las casas señoriales que flanquean la histórica calle Río, una de las vías más emblemáticas del municipio.

Cabra: templos barrocos sobre huellas históricas

La siguiente parada de la ruta es Cabra, donde el barroco también dejó una profunda huella en su patrimonio religioso.

Entre sus ejemplos más destacados se encuentran las parroquias de Nuestra Señora de los Remedios y Santo Domingo, además de iglesias como San Juan Bautista, el convento de las Agustinas o el colegio de las Escolapias.

Iglesia de los Remedios de Cabra. / Córdoba

Sin embargo, el conjunto más singular es el formado por la iglesia de la Asunción y Ángeles, un templo construido sobre una antigua mezquita y que todavía conserva sus originales columnas de mármol rojo, testigos de su pasado histórico.

Lucena: la catedral de la Subbética

El tercer gran referente de esta ruta es Lucena, donde el barroco alcanza uno de sus máximos hitos artísticos.

Aquí se encuentra el Sagrario de la Iglesia de San Mateo, una obra monumental que muchos expertos consideran una de las cumbres del barroco andaluz. Este espacio, cargado de simbología religiosa, recrea una representación del cielo mediante una espectacular composición de esculturas, relieves y ornamentación que ha llevado a que el templo sea conocido como la catedral de la Subbética.

Una visitante admira el Sagrario de la Iglesia de San Mateo de Lucena. / Córdoba

Pero el patrimonio barroco de Lucena no se limita a este enclave. La ciudad conserva una amplia red de templos donde este estilo también se manifiesta con fuerza, como las iglesias de San Martín, San Juan Bautista o el conjunto de los Franciscanos.

Un recorrido cultural por la Subbética

Más allá de estas tres ciudades, la Ruta del Barroco Cordobés se extiende por otras localidades de la comarca como Encinas Reales, Benamejí, Rute o Iznájar, donde también pueden encontrarse interesantes ejemplos de arquitectura religiosa y civil vinculada a este periodo.

Este itinerario cultural permite descubrir cómo el arte barroco se convirtió en una auténtica seña de identidad de la Subbética cordobesa, dejando un legado monumental único que combina historia, arte y espiritualidad.

Noticias relacionadas

Hoy, recorrer esta ruta es viajar al esplendor artístico del siglo XVIII y adentrarse en un territorio donde cada iglesia, cada capilla y cada retablo cuentan una parte esencial de la historia de Córdoba.