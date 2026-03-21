La restauradora de la Catedral de Sevilla, Ana Isabel Gamero, pregona la Semana Santa de Palma del Río.

La conservadora y restauradora de la Catedral de Sevilla, Ana Isabel Gamero ha pronunciado este sábado el pregón de la Semana Santa de Palma del Río 2026 en un teatro Coliseo al que acudieron personas desde la diócesis de Sevilla y de Córdoba, rodeada de familiares y amigos.

En su pregón, Gamero ha puesto de manifiesto multitud de vivencias, anécdotas cofrades y sentimientos de pasión. Como enamorada del arte, sus descripciones de las imágenes han sido exquisitas. En su discurso, la pregonera ha realizado un recorrido por las hermandades del municipio bajo un prisma lleno de detalles y vivencias personales.

La propia Gamero ha definido el discurso como un "pregón sencillo desde la fe”, pronunciado “desde el corazón” para “que se oiga mensaje”, cuyo propósito ha sido "no defraudar a los cofrades palmeños", según ha confesado. Durante el trascurso del pregón se han escuchado marchas procesionales interpretadas por la Asociación Musical Santa María La Blanca de La Campana.

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Marcelino Manzano Vilches, canónigo de la Catedral de Sevilla, ha sido el encargado de presentar a la licenciada en Bellas Artes que ha pronunciado el anuncio de la semana más importante para el mundo cofrade del municipio.