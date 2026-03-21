Puente Genil revive la tradición manantera con el pregón de Antonio Luis Ortiz Rodríguez

El mundo de la Mananta ha vivido este sábado una tarde de Pasión cargada de emoción con el pregón de la Semana Santa de Puente Genil, pronunciado por el hermano Antonio Luis Ortiz Rodríguez, quien ofreció un discurso de corte clásico, cercano y popular, profundamente enraizado en la tradición manantera y enmarcado simbólicamente entre las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El pregón comenzó con una evocadora escena bajo el cuadro de una Plaza del Calvario vacía, imagen que el pregonero utilizó para situar el inicio de su relato con la frase: «aquí donde todo empieza y donde todo acaba», marcando el tono reflexivo que acompañaría toda la intervención.

Uno de los momentos más intensos llegó en la descripción del Viernes Santo, cuando, entre bambalinas, se entonaron saetas cuarteleras al compás del tambor del apostolado.

Acompañamiento musical

El acto estuvo acompañado musicalmente por Daniel Matas, al piano, y Matías González, a la guitarra, quienes aportaron un ambiente solemne a la ceremonia.

La sesión oficial de la Agrupación comenzó con una dedicatoria especial al decano de la Semana Santa pontanesa, Francisco Yerón, reconocido por sus 75 años como hermano del Imperio Romano y 78 en la Cofradía de la Amargura.

Asimismo, recibieron un recuerdo institucional el pregonero de 2025, José Luis Rejano, y el Manantero Ejemplar 2026, José Luis Vela, en una noche que volvió a poner de manifiesto la fuerza de la tradición y el sentimiento cofrade en Puente Genil.