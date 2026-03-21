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Julio Padilla Carballada pronuncia la Sentencia Romana a Jesús en Montilla

Federico Trillo fue el encargado de presentar al protagonista de uno de los actos más singulares de la Semana Santa de la provincia

Francisco Criado, Salvador Fuentes, Federico Trillo, Rafael Llamas, Julio Padilla y Rafael Cabello, a las puertas del Salón Municipal San Juan de Dios. | ÁLVARO CARRASCO

Francisco Criado, Salvador Fuentes, Federico Trillo, Rafael Llamas, Julio Padilla y Rafael Cabello, a las puertas del Salón Municipal San Juan de Dios. | ÁLVARO CARRASCO

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Centuria Romana Munda ha reunido este sábado en Montilla a representantes del Derecho y de la Judicatura, junto a autoridades y representantes de colectivos montillanos, en la trigésimo segunda edición de la Sentencia a Jesús, un acto emblemático de la Semana Santa que arrancó en el Salón Municipal San Juan de Dios.

En esta ocasión, la responsabilidad de poner voz al fallo recayó en Julio Padilla Carballada, una figura de amplia trayectoria en el ámbito jurídico, político e institucional. Nacido en Melilla el 30 de enero de 1950, Padilla Carballada formó parte del Cuerpo Jurídico Militar, donde alcanzó el empleo de coronel auditor. Además, su perfil se completa con una destacada labor académica en la Universidad de Barcelona.

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Presentado por Federico Trillo-Figueroa, expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, Julio Padilla fue escoltado por la Centuria Romana Munda hasta la Parroquia de Santiago, donde se recreó el Pretorio romano en una noche que honró la memoria de José María Luque, recientemente fallecido. El acto volvió a poner de relieve la singularidad de una cita profundamente arraigada en la tradición montillana.

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