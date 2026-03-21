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Sorteos

Iznájar se lleva un pellizco del Día del Padre: 130.000 euros del primer premio

El premio especial, dotado con quince millones de euros, ha quedado desierto

Décimos de Lotería Nacional, en una imagen de archivo.

Décimos de Lotería Nacional, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El sorteo extraordinario del Día del Padre ha dejado este sábado, 21 de marzo, el primer premio en el municipio cordobés de Iznájar.

El sorteo, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, tenía un primer especial de 15.000.000 de euros, que finalmente ha quedado desierto. El primer premio, dotado con 130.000 euros, sí ha repartido fortuna en distintos puntos del país, entre ellos Iznájar.

En concreto, el número 27.245 se vendió en la administración de lotería situada en la calle Puerta de la Muela, 19, un establecimiento que también funciona como papelería y tienda de regalos.

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Este segundo premio también se ha vendido en Jumilla (Murcia), Albacete, Figareo (Asturias), Torreblanca (Castellón), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Las Palmas de Gran Canaria, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Ontinyent (Valencia), El Pinar (Santa Cruz de Tenerife) y Benavente (Zamora).

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