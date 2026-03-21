La iglesia de San Agustín de Montilla reabre al culto tras nueve meses de obras

La iglesia de San Agustín ha reabierto este sábado sus puertas al culto tras nueve meses de obras, con una misa solemne presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que marcó el regreso a la actividad de este templo enclavado en la calle Ancha y que, para muchos cofrades, representa el auténtico «kilómetro cero» de la Semana Santa de Montilla.

La misa de Acción de Gracias supuso el broche de oro a una intervención integral que ha transformado el estado del edificio, afectado durante años por problemas estructurales, especialmente por las continuas filtraciones de agua derivadas del deterioro de la cubierta.

La reapertura del templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, ha permitido a vecinos, feligreses y fieles comprobar el alcance de unos trabajos que han atajado los graves problemas estructurales detectados durante los trabajos de rehabilitación.

Trabajo conjunto

La actuación, que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Montilla —que acordó la bonificación en un 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)— y de la Diputación de Córdoba —que concedió una subvención excepcional por importe de 60.000 euros— ha incluido la sustitución completa de la solería, que también generaba dificultades recurrentes.

«La Diputación de Córdoba asumía así la responsabilidad de recuperar y poner en valor este edificio cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que acoge las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores o el Cristo de la Yedra, piezas de incalculable valor artístico y emocional», destacó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que estuvo acompañado por la delegada especial de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno.

De igual modo, las obras han contemplado la pintura interior del templo, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y de sonido, así como la mejora del mobiliario y la limpieza de retablos, junto a una renovación general de la decoración.

Los trabajos de rehabilitación no han estado exentos de dificultades. No en vano, las obras sacaron a la luz un deterioro estructural mucho más grave del que se había previsto, especialmente en la cubierta del edificio. El hallazgo obligó a replantear por completo la planificación de los trabajos y terminó disparando los costes de ejecución, dejando a la Parroquia de San Sebastián sin los recursos necesarios para finalizar el proyecto, a pesar de que el Obispado había destinado más de 270.000 euros, además de los fondos recaudados a través de la Operación Losa, en la que ha resultado decisiva la colaboración de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, con Francisco José Méndez y José Carlos Carmona al frente.

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El resultado final ha supuesto una transformación notable del templo de la calle Ancha, fundado en el año 1520.