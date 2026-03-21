Encarni Gutiérrez Valera pregona a la Semana Santa de Bujalance 2026.

La Catedral de la Campiña de Bujalance ha acogido este sábado el Pregón de Semana Santa 2026, protagonizado por Encarni Gutiérrez Valera, mujer muy involucrada en la parroquia y el mundo cofrade local. Es la actual presidenta de la Hermandad de la Virgen del Carmen y miembro de las juntas de gobierno de la Patrona Inmaculada del Voto y de la Virgen de la Cabeza, además de cofrade de diversas hermandades y de la Adoración Nocturna.

Abrió el pregón la música del grupo de cámara Ébony Sounds y a continuación tuvo lugar la presentación de la pregonera, a cargo de Inmaculada González Gutiérrez, su hija mayor.

Encarni Gutiérrez Valera, entregada de corazón, realizó un pregón sencillo y cercano, de gran profundidad religiosa, pleno de vivencias y sentimientos cofrades, en su caminar desde su niñez hasta la actualidad, que cautivó a las personas que llenaban el templo. La pregonera hizo vivir unos momentos intensos y emotivos, en el paso por los lugares y momentos más especiales de los desfiles procesionales de la Semana Mayor bujalanceña, declarada de Interés Turístico, en la que continúa participando de forma activa y apasionada por su pueblo y su Semana Santa.

Comenzó mostrando su gran amor a la Santísima Virgen, con un saludo pleno de sentimiento a sus grandes devociones marianas como la Virgen Milagrosa. Dio las gracias a las Hijas de la Caridad y la Virgen del Carmen, la influencia de las Carmelitas, la Virgen de la Cabeza, la Patrona Inmaculada del Voto y sobre todo la Virgen de la Esperanza, la Señora de Bujalance, a la que acompaña todos los años vestida de nazarena.

Un recorrido vital

Continuó haciendo un recorrido por su vida y cómo fue llegando a lo largo de los años a las diferentes hermandades que tanto le han marcado, con recuerdos y añoranzas de su infancia junto a su familia. Destacó sus intensas vivencias, participando en el cortejo de la Vera Cruz cada Jueves Santo, y siendo nazarena junto a la Esperanza, siempre acompañada de su esposo, sus hijos y ahora también de sus nietos.

Finalmente, abrió su corazón de forma apasionada por el discurrir de la Semana Santa Bujalanceña, desde la luminosidad del Domingo de Ramos, pasando por el Gran Poder, el Vía Crucis, la Vera Cruz, el Nazareno y el Santo Entierro, hasta la alegría del Resucitado.

Al concluir entre aplausos recibió el reconocimiento por su labor, de manos de la alcaldesa, Elena Alba; el Párroco, Francisco Roldán y la Presidenta de la Agrupación de Cofradías, Magdalena Flores.