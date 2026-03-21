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Desiderio Dorado Jurado pregona la Semana Santa de Pozoblanco con recuerdos de infancia y vivencias compartidas

El pregonero de la Semana Santa de Pozoblanco, Desiderio Dorado Jurado, repasó los momentos clave de la celebración, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, con un enfoque social

Desiderio Dorado Jurado pregona la Semana Santa de Pozoblanco.

Desiderio Dorado Jurado pregona la Semana Santa de Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

Julia López

Julia López

Pozoblanco

La Semana Santa de Pozoblanco ha sido anunciada en la noche del sábado por Desiderio Dorado Jurado, una persona fuertemente vinculada con cofradías y hermandades a través de un trabajo comprometido y sincero.

El pregonero se adentró, en primer lugar, en su Semana Santa de infancia y juventud, lo que llevó a recuerdos colectivos y a vivencias compartidas, primero con la familia, luego con los amigos.

Posteriormente, el pregonero anunció la Semana Santa a través de sus titulares, a los que aludió esbozando escenas que pasearon desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, sin seguir el orden cronológico, pero sí la vinculación que esos titulares tienen con el municipio y con el mensaje vinculado a la palabra de Dios. No rehuyó tampoco de relacionar ese mensaje a los aspectos más sociales.

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La música también tuvo espacio en el pregón de la mano de la Banda Municipal de Música, que interpretó varias marchas como Caridad del Guadalquivir o Jesús de las Penas.

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