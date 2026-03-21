Crespín y Reyes reclaman a la Junta más inversión en infraestructuras viarias en Los Pedroches

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, han solicitado a la Junta de Andalucía una mayor inversión en infraestructuras viarias para el municipio en particular y la comarca de Los Pedroches en general, sobre todo en arreglo de carreteras, puesta en valor de la estación del AVE y la conexión vía autobuses entre el apeadero ferroviario y los municipios del territorio.

Ambos dirigentes han destacado la necesidad de actuar de forma urgente en varias vías de comunicación fundamentales para la movilidad y el desarrollo económico de la zona. En concreto, han reclamado mejoras y actuaciones en la carretera A-424 (Cardeña-Villanueva de Córdoba-Pozoblanco), la carretera A-421 (Adamuz-Villanueva de Córdoba) y la carretera A-3100 (Obejo-Villanueva de Córdoba), infraestructuras clave que conectan Villanueva de Córdoba con otros municipios de la comarca y con las principales vías de comunicación de la provincia.

Circunvalación sur de Villanueva

Asimismo, han pedido a la Junta de Andalucía que impulse la construcción de la circunvalación sur de Villanueva de Córdoba, una actuación estratégica para mejorar la seguridad vial, reducir el tráfico en el casco urbano y facilitar el tránsito de vehículos pesados fuera del núcleo del municipio, ya que conectaría la A-421 con la A-424 en la zona sur del municipio.

Durante el encuentro, también han solicitado el apoyo del Gobierno andaluz a la petición de declaración de “obligación de servicio público” para la estación AVE Villanueva de Córdoba–Los Pedroches. Esta medida permitiría garantizar un mayor número de servicios ferroviarios y tarifas más accesibles, favoreciendo la movilidad de los vecinos de la comarca y contribuyendo a la lucha contra la despoblación en el norte de la provincia de Córdoba.

En este sentido, tanto el alcalde como la secretaria general del PSOE de Córdoba han reivindicado que la Junta de Andalucía debe buscar de forma inmediata la solución para garantizar la conectividad de la estación AVE Villanueva de Córdoba-Los Pedroches con el casco urbano de los municipios de la comarca a través del servicio de autobuses o un transporte alternativo. En la actualidad la Junta de Andalucía no cubre con autobús todas las paradas de tren que existen en la estación.

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Tanto el alcalde como la diputada han subrayado que estas inversiones son esenciales para mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo económico y reforzar la igualdad de oportunidades para los habitantes de Villanueva de Córdoba y de toda la comarca de Los Pedroches.