Baena lanza una app con pódcast geolocalizados para descubrir su patrimonio de forma inmersiva y accesible

El Ayuntamiento de Baena ha presentado una innovadora herramienta para la promoción del municipio: la incorporación a la plataforma Lokis, una aplicación móvil de pódcast geolocalizados que permitirá a visitantes y vecinos descubrir el patrimonio local a través de una experiencia inmersiva, personalizada y accesible.

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa, María Jesús Serrano, destacó que esta iniciativa supone «un paso más para situar a Baena a la vanguardia de la comunicación turística», apostando por la digitalización, la sostenibilidad y el turismo de experiencias. La aplicación, gratuita y disponible para dispositivos iOS y Android, ofrece relatos sonoros que se activan automáticamente según la ubicación del usuario, transformando la visita en un recorrido emocional guiado por historias, anécdotas y testimonios.

El canal Baena nos cuenta su historia incluye un total de 12 episodios geolocalizados, disponibles en cuatro idiomas, castellano, inglés, francés e italiano, lo que refuerza la proyección internacional del destino. El contenido se divide en dos bloques principales: uno centrado en Baena y Albendín, y otro dedicado al yacimiento arqueológico de Torreparedones.

En el primer bloque, los usuarios podrán recorrer enclaves como la Oficina de Turismo, el Museo de la Semana Santa —en un contexto marcado por su reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional—, la Casa de la Tercia, el Museo del Olivar y el Aceite o el Parque Ramón Santaella. En Albendín, la experiencia se centrará en su identidad vinculada al agua y al río Guadajoz. El segundo bloque está dedicado a Torreparedones, donde los visitantes podrán sumergirse en la historia de la antigua ciudad íbero-romana a través de relatos sobre el santuario, el foro, las termas, la necrópolis o el anfiteatro, algunos de ellos descargables previamente para facilitar su uso en zonas con menor cobertura.

Según el Ayuntamiento, esta herramienta permite sustituir las tradicionales audioguías por una experiencia más «cercana, emocional y viva», alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Guía Oficial de la Semana Santa

En la misma comparecencia, la delegada de Turismo presentó la Guía Oficial de la Semana Santa de Baena 2026. La guía, diseñada como una herramienta práctica para facilitar la participación de vecinos y visitantes, estará disponible tanto en formato digital, a través de las webs oficiales, como en formato físico, que se distribuirá en distintos puntos del municipio como el Castillo, el Museo Histórico y el Museo del Aceite, así como en el propio Ayuntamiento.