Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja cinco heridos

Un grave accidente ha dejado al menos cinco heridos de diversa consideración tras el vuelco de un vehículo en la carretera A-431 que une las localidades de Posadas y Palma del Río, según han indicado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El trágico suceso ha ocurrido en torno a las 15.45 horas de este sábado en la mencionada vía. Hasta la zona se ha tenido que trasladar un helicóptero de los servicios sanitarios para trasladar a alguno de los heridos hasta un centro sanitario.