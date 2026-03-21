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Sucesos

Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja cinco heridos

El trágico suceso se ha producido sobre las 15.45 horas de este sábado

Un helicóptero del 061.

Un helicóptero del 061. / FRANCISCO GONZALEZ / COR

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Un grave accidente ha dejado al menos cinco heridos de diversa consideración tras el vuelco de un vehículo en la carretera A-431 que une las localidades de Posadas y Palma del Río, según han indicado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El trágico suceso ha ocurrido en torno a las 15.45 horas de este sábado en la mencionada vía. Hasta la zona se ha tenido que trasladar un helicóptero de los servicios sanitarios para trasladar a alguno de los heridos hasta un centro sanitario.

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