Sucesos
Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja cinco heridos
El trágico suceso se ha producido sobre las 15.45 horas de este sábado
Un grave accidente ha dejado al menos cinco heridos de diversa consideración tras el vuelco de un vehículo en la carretera A-431 que une las localidades de Posadas y Palma del Río, según han indicado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.
El trágico suceso ha ocurrido en torno a las 15.45 horas de este sábado en la mencionada vía. Hasta la zona se ha tenido que trasladar un helicóptero de los servicios sanitarios para trasladar a alguno de los heridos hasta un centro sanitario.
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