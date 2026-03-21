Más de 2.000 donantes hacen realidad Manto de los Devotos de la Virgen de los Dolores de Priego, una pieza de fe colectiva

La cofradía prieguense de María Santísima de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte ha vividp sábado una jornada especial con motivo de la bendición del Manto de los Devotos, una espectacular pieza que será estrenada el próximo Lunes Santo.

Casi cinco años después de que se pusiera en marcha, la satisfacción del hermano mayor, Jesús García, era directamente proporcional al número de donantes, más de dos millares que, con sus aportaciones, han hecho realidad un proyecto que trasciende lo artístico para convertirse en un testimonio de fe colectiva. No en vano, los nombres de esas más de dos mil aportaciones, entre los que se encuentran devotos, familias, asociaciones y colectivos de distinta índole, figuran grabados en el forro del manto, por lo que la venerada imagen, procesionará a partir de ahora simbólicamente con aquellos que han colaborado en la realización de esta pieza, diseñada por José Manuel Martínez Hurtado y ejecutada por José Luis Sánchez Expósito en el taller de Bordados Santa Clara.

Oro fino sobre terciopelo negro

En cuanto a sus características técnicas, el manto está bordado en oro fino sobre terciopelo negro, destacando en su decoración una gran cartela central con el Monte del Calvario, así como una greca perimetral de roleos de hojas de acanto que se transforma en la delantera en sendas columnas.

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La pieza ha sido ejecutada con técnicas como la hojilla, cartulina, muestra armada y canutillo, empleando diversos hilos de oro para crear un efecto de luz y grandeza en los motivos florales.