Los vecinos de Villanueva del Duque se convierten en actores para dar vida a la historia de Jesús Nazareno

Un centenar de vecinos de Villanueva del Duque participan en la segunda edición de la obra El Nazareno, un inocente condenado a muerte que desde este viernes y hasta el domingo se pone en escena en el pabellón municipal de la localidad, acondicionado para la ocasión y con una grada con capacidad para 800 personas.

Tras el éxito de la primera edición el pasado año, el director, José Caballero, ha introducido muchos cambios en la puesta en escena, decoración y diálogos "para dar paso a una obra en la que no varía lo que se cuenta pero sí cómo, y, en este sentido, el público va a ver algo distinto al año pasado", tras meses de preparación.

El profesor de Secundaria Daniel Moreno vuelve a dar vida al personaje principal, Jesús Nazareno, y subraya que, para él, uno de los momentos más emocionantes es el de la crucifixión, "por lo que representa estar en la cruz, además del sobreesfuerzo que conlleva simular una agonía".

Con un decorado renovado, uno de los elementos que incorpora es una gran pantalla en la que se van insertando dibujos que ubican las escenas.

Lágrimas y emoción entre el público

El alcalde, Miguel Granados, destaca cómo se ha sembrado la semilla del teatro en la localidad: "Los villaduqueños han hecho propia esta historia y asumen con entusiasmo, compromiso e ilusión esta obra en la que muestran un nivel sobresaliente".

Y esa emoción se contagia al público con momentos trágicos "en los que se escapan las lágrimas y la gente se conmueve", según apunta el director que también es el responsable de la dramaturgia.

Las principales escenas

Escenas como Jesús con sus apóstoles, uno de los cuales está representado por el párroco, Francisco Javier Muñoz; el milagro de la resurrección de Lázaro, el perdón a María Magdalena, la intervención de los hombres del Sanedrín, la llegada triunfal a Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo, la traición de Judas, las intervenciones de Poncio Pilato y Herodes, la última cena o el lavatorio de los pies conforman la representación, donde las luces y la ambientación musical son fundamentales, también con el coro del hogar de mayores.

El momento culminante llega con Jesús en la Cruz, su muerte con el monólogo de su madre, la interpretación de una saeta por Gloria Romero y la resurrección.