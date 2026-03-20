Puente Genil transformará el vertedero de La Pitilla en un espacio de ocio y deporte para los vecinos

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un proyecto para recuperar el vertedero sellado de La Pitilla y convertirlo en un espacio moderno destinado al ocio, el deporte y el disfrute al aire libre para todos los vecinos. Durante la presentación, el regidor señaló que "estamos aquí hoy para dar una buena noticia en uno de los sitios más bonitos de Puente Genil, pero también en un sitio que ha sido lugar de controversia y preocupación los últimos años, como es el vertedero sellado de La Pitilla".

Velasco explicó que el Ayuntamiento pretende transformar este espacio, clausurado en 2013, en una zona segura y útil para la ciudadanía, destacando que "este equipo de gobierno va a transformar este vertedero sellado en un espacio moderno para el ocio y al aire libre y, en definitiva, como un lugar para el funcionamiento también deportivo". Según indicó, la actuación prioriza "la seguridad, la restauración ambiental y la generación de nuevos espacios de recreo para todos los vecinos y vecinas de Puente Genil".

El Ayuntamiento quiere que las obras empiecen en verano

El proyecto, redactado por los equipos técnicos municipales, contempla una inversión cercana a los 60.000 euros, IVA incluido, y se encuentra en fase de contratación. El alcalde detalló que "estamos a punto de sacar la licitación, ya está en el área de contratación, y en una o dos semanas podremos sacar un proyecto de inversión con un importe de 59.939 euros", añadiendo que la intención es que las obras comiencen en verano.

Entre las actuaciones previstas se incluye la remodelación integral del circuito de ciclismo tipo pump track. Velasco explicó que "no solo se va a remodelar lo que había, sino que ahora va a haber una pista específica para niños más pequeños y otra para chavales más grandes o adultos".

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Puente Genil para La Pitilla. / CÓRDOBA

El proyecto también contempla una pista para uso hípico, un camino perimetral de más de un kilómetro y varios miradores. En palabras del alcalde, "vamos a construir un camino que recorrerá todo el perímetro de este espacio, que tiene varias hectáreas, y que será un lugar ideal para la práctica del deporte y el paseo", además de "dotarlo de tres miradores para que sea un lugar de ocio que podamos aprovechar todos los pontanenses".

Velasco destacó que la actuación se realiza frente al barrio de La Pitilla, "uno de los barrios con más gente joven, con más niños y con más familias de Puente Genil", por lo que el objetivo es crear un punto de encuentro saludable y seguro.

El alcalde subrayó que la intervención dará prioridad a la seguridad, especialmente tras los incendios sufridos en la zona. "La renovación completa del cerramiento exterior es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar las funciones ambientales de este espacio", explicó, detallando que se instalará un vallado metálico de dos metros de altura en todo el perímetro.

También se mejorará la red de agua y el sistema de riego para mantener la vegetación verde y reducir el riesgo de incendios. Según indicó, "se han instalado cañones de riego para minimizar el riesgo de incendio, después de años de fuegos consecutivos sin una actuación definitiva".

87.000 metros cuadrados de parcela

El vertedero ocupa unos 87.000 metros cuadrados, por lo que, recordó el alcalde, debe mantenerse bajo vigilancia durante décadas tras su sellado. "Lo que queremos es darle uso a toda la zona plana para convertirla en un espacio de ocio donde haya personas disfrutando de este lugar de manera permanente", afirmó.

El Ayuntamiento espera que el proyecto salga a licitación antes de Semana Santa o inmediatamente después. Velasco señaló que "si todo va según lo previsto, en dos o tres meses podremos ver las máquinas trabajando aquí, esperamos que este mismo verano".

El objetivo es que sea un parque periurbano

El alcalde concluyó asegurando que el objetivo es que La Pitilla deje de ser un espacio cerrado para convertirse en un gran parque periurbano: "Queremos recuperar un espacio tan grande, dotarlo de nuevos usos sociales, deportivos y ambientales y que sea un lugar de convivencia para todos los pontanenses".

El concejal de Medio Ambiente, Rafael Morales, explicó que este espacio "tiene muchos condicionamientos normativos, por lo que en 2012 se nombró a un empleado para la vigilancia y control y se trasladó al área de Medio Ambiente". Asimismo, señaló que posteriormente este técnico ha seguido siendo el encargado de supervisar cualquier actuación que se realice en el recinto.

En este sentido, añadió que "cualquier actividad que se haga aquí tiene que tener un informe técnico de este responsable, pero fue desplazado a Emproacsa y, afortunadamente, lo hemos traído de nuevo a Puente Genil", destacando la importancia de contar con control técnico permanente en un antiguo vertedero sellado.