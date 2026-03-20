¿Cuánto lloverá hoy en Córdoba? La Aemet avisa de chubascos "intensos y generalizados" con posibles tormentas

Dicho y hecho. Si ayer avisábamos del primer impacto de la borrasca Therese en la provincia de Córdoba, con lluvias y un descenso de las temperaturas, hoy hemos amanecido con las calles mojadas tras una madrugada en la que se han recogido 2,9 litros por metro cuadrado, según la medición de la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto cordobés.

Las precipitaciones continuarán en las próximas horas y lo harán con un componente más intenso, ya que, según avisa la agencia oficial, habrá "chubascos generalizados" que pueden llegar a ser "localmente fuertes y tormentosos". De hecho, hay aviso amarillo en varias comarcas del litoral de Cádiz, Málaga, Granada y Almería por rachas de viento superiores, en determinados puntos, a los 80 kilómetros por hora, precipitaciones de más de 15 litros en una hora y fuerte oleaje. No obstante, nuestra provincia está libre de avisos de la Aemet.

El fin de semana, además, estará "marcado por la inestabilidad" en algunas zonas de Andalucía, que seguirán sufriendo el impacto de Therese. Así, en los mapas elaborados por la Aemet se aprecia que el riesgo de lluvia continuará durante todo el sábado y buena parte del domingo, con probabilidad de chubascos intensos en algunos puntos.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico de hoy viernes, 20 de marzo, habrá cielos cubiertos acompañados de chubascos, más intensos y generalizados durante la primera mitad del día, pudiendo ser localmente fuertes y tormentosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 20º; en Lucena, entre 10º y 18º; en Pozoblanco, entre 9º y 17º, y en Priego, entre 8º y 18º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 21 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales, más probables durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 20º; en Lucena, entre 10º y 18º; en Pozoblanco, entre 7º y 15º, y en Priego, entre 7º y 17º.