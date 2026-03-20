El presupuesto de la Diputación saldrá adelante con la abstención de Izquierda Unida

La Diputación Provincial de Córdoba tendrá por fin sus presupuestos de este año la semana que viene, con casi tres meses de retraso. El grupo de IU ha anunciado en un comunicado que se abstendrá en la votación en un Pleno, que según anunció esta semana el presidente de la institución, Salvador Fuentes, está previsto convocar el próximo miércoles con carácter extraordinario.

Al equipo de gobierno del PP, que no tiene mayoría absoluta, le faltaba un voto o al menos una abstención para sacar adelante su proyecto de cuentas. Tendrá lo segundo, por lo que aritmética política necesitará también el voto de calidad de Fuentes frente a un más que previsible rechazo de los grupos de Vox y PSOE. Pero no le saldrá gratis.

IU ha puesto sus condiciones, que en esencia cumplen no solo con las expectativas de la formación de izquierdas, sino también con las principales demandas del PSOE, que aún no se ha pronunciado sobre su voto en el Pleno de presupuestos. Habrá más dinero en forma de entregas directas para los ayuntamientos, que podrán gastárselo en lo que quieran. Según ha anunciado IU, el compromiso con el PP consiste en dedicar 25 millones de euros para los municipios.

Un aumento sobre los 10 millones iniciales

El borrador de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno del PP preveía mucho menos de esa cantidad: 10 millones a través del plan Diputación Invierte, que ya está aprobado. El año pasado se terminaron gastando en la misma línea 17,5 millones de euros, pero el punto de partida fue el mismo. El resto salió de los remanentes de tesorería que se añadieron a esta herramienta económica una vez cerrado el ejercicio fiscal.

Ahora todo parece indicar que se seguirá el mismo camino, pero con el compromiso de subir hasta 15 millones las aportaciones extraordinarias a los ayuntamientos. Sumados a los 10 millones que ya tiene el plan Diputación Invierte, dan los 25 millones para los municipios que empezarán a liberarse en los próximos meses.

IU añade en su nota que también se han pactado medidas para "fortalecer las empresas públicas", sin aclarar en qué consisten ni si se van a ampliar las transferencias de capital hacia Epremasa, Emproacsa o el Consorcio de Bomberos. Todas ellas están, según ha manifestado en varias ocasiones el equipo de gobierno, en una situación crítica.

Además, el pacto IU-PP conlleva más partidas para el área de Memoria Democrática, especialmente las destinadas a continuar con las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en los cementerios de la provincia. Tampoco especifica el comunicado de IU a cuánto ascienden estos fondos.