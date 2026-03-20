La Diputación de Córdoba destinará 400.198 euros a la renovación viaria y de redes en el entorno de la Avenida del Gran Capitán de Monturque, una actuación que incluye también la Plaza de Andalucía y la calle de la Plata y que busca modernizar de forma integral una zona afectada por problemas de saneamiento, abastecimiento y evacuación de aguas.

Según ha informado la propia institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha visitado este viernes el municipio junto al alcalde, Antonio Castro, para conocer sobre el terreno un proyecto que se enmarca en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027.

Fuentes ha explicado que la intervención contempla la renovación completa de los servicios urbanos de esta área, incluyendo las redes de abastecimiento y saneamiento, además de la ejecución de un nuevo firme y de acerados. El objetivo es actuar de forma integral en una zona que arrastra problemas estructurales y cuya situación se ha visto agravada por el reciente episodio de lluvias.

Nuevas conducciones y mejora del drenaje en Monturque

El presidente provincial ha señalado que esta obra permitirá sustituir la actual red de saneamiento por una nueva conducción, incorporar pozos y elementos de drenaje superficial y renovar la red de abastecimiento de fibrocemento, una infraestructura ya obsoleta y con múltiples roturas que provoca molestias a los vecinos.

La Diputación de Córdoba invertirá más de 400.000 euros en renovar la Avenida del Gran Capitán y su entorno en Monturque. / CÓRDOBA

La actuación busca también resolver los problemas de evacuación de aguas pluviales y residuales en esta parte del municipio. En ese sentido, el proyecto incluye trabajos en la calle San Antonio, donde se prevé aumentar el diámetro del colector actual de 600 milímetros a 800 milímetros, desde la plaza de Cervantes hasta 180 metros aguas abajo.

Fuentes ha subrayado que municipios como Monturque, por su configuración en pendiente, necesitan una intervención profunda en su red de conducciones hidrológicas. “Con la actuación proyectada, se ofrece solución a un problema que se ha visto agravado por el tren de tormentas de este invierno”, ha indicado.

Acerados más amplios y medidas de accesibilidad

Además de las mejoras hidráulicas, el proyecto contempla una renovación urbanística de la zona. La obra permitirá mejorar la urbanización y pavimentación de la vía manteniendo una plataforma similar a la actual, pero con el ensanche de los acerados, medidas de accesibilidad y una mejor diferenciación entre el tránsito peatonal y la calzada.

La intervención, que se encuentra actualmente en fase de licitación, tendrá un plazo estimado de ejecución de 10 meses.

La Diputación estudiará ampliar la actuación

A esta actuación se suma ahora la posibilidad de ampliar el ámbito del proyecto para abordar también el problema del colector de la calle Benito Pérez Galdós, donde confluyen tres calles y donde existen preocupaciones técnicas que deberán ser analizadas por los ingenieros.

Fuentes ha avanzado que esa ampliación será estudiada para ofrecer la mejor solución posible a un punto especialmente delicado del municipio. El alcalde de Monturque, Antonio Castro, ha agradecido la implicación de la Diputación y ha destacado que esta inversión permitirá dar respuesta a una problemática que afecta a varias calles del pueblo y que requiere un estudio “en profundidad y transversal” del conjunto de las conducciones hidrológicas.

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Con este proyecto, Monturque afronta una actuación largamente esperada en una zona clave del municipio. Una obra que no solo persigue mejorar calles y acerados, sino también resolver problemas de agua, saneamiento y drenaje que afectan al día a día de los vecinos y que resultan esenciales para la seguridad y el futuro urbanístico del pueblo.