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Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río

Endesa ha revisado 156 suministros en la barriada del Quinto Centenario con el apoyo de la Guardia Civil, de los que 99 eran fraudulentos

Barriada del Quinto Centenario de Palma del Río.

Barriada del Quinto Centenario de Palma del Río. / José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

En torno a las ocho de la mañana de este viernes, técnicos de la compañía eléctrica Endesa han comenzado una intervención para detectar casos fraudulentos de enganche ilegal al suministro eléctrico en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río. Se han revisado un total de 156 suministros, de los cuales 99 de ellos han sido informados como fraudulentos. La intervención ha contado con el apoyo de la Guardia Civil, que ha establecido un dispositivo especial que ha causado un gran revuelo entre los vecinos.

El concejal de Servicios Sociales, Nicolás Valbuena, ha informado que desconocía la intervención de Endesa y que han tenido en cuenta a personas con especial vulnerabilidad porque "hay cuatro personas con respirador y llamamos a la residencia Vitalia para que acogiera a estas personas, aunque finalmente no ha sido necesaria esta actuación porque finalmente no les han cortado la luz".

El concejal se reunirá el lunes con los vecinos

El concejal ha confirmado que los vecinos eran conscientes de que, ante enganches ilegales, en cualquier momento la compañía podía intervenir. Ante la situación provocada y la inquietud de los vecinos, el concejal ha convocado una reunión el lunes por la mañana en el seno de su delegación para tratar este asunto.

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Vecinos de la barriada han calificado esta actuación como "una barbaridad" antes de un fin de semana. Muchos de los vecinos son conscientes de que cometen una ilegalidad, otros indican que las compañías eléctricas no les hacen contratos.

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