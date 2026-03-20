Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vías AdamuzParcelacionesAutónomos cochesPlan 'Anticrisis'¿Lloverá en Semana Santa?PresupuestosEjecuciones hipotecariasCCFReceta viral
instagramlinkedin

Sucesos

Cuatro jóvenes heridos al salirse de la vía con un todoterreno en Santaella

Los afectados han sido evacuados en ambulancia al hospital de Montilla

Un técnico del 061 junto a una ambulancia, en una imagen de archivo.

Un técnico del 061 junto a una ambulancia, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Cuatro hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado en la tarde del viernes en la carretera CO-5300 en Santaella, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El aviso se recibió sobre las 18.50 horas alertando de una salida de vía de un todoterreno a la altura de La Montiela. Al lugar del accidente se trasladaron los Bomberos de Puente Genil, el 061 y a la Guardia Civil de Tráfico para la atención de los afectados.

Aunque en un principio se comunicó la existencia de una persona atrapada, a la llegada de los operativos ya había podido salir por sus propios medios.

Noticias relacionadas

En total, han sido cuatro los heridos a causa del accidente, todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Han sido evacuados en ambulancia al hospital de Montilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
  2. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
  3. La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese
  4. Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
  5. ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
  6. El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
  7. La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
  8. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia

Los vecinos de Villanueva del Duque se convierten en actores para dar vida a la historia de Jesús Nazareno

Los vecinos de Villanueva del Duque se convierten en actores para dar vida a la historia de Jesús Nazareno

Cuatro jóvenes heridos al salirse de la vía con un todoterreno en Santaella

Cuatro jóvenes heridos al salirse de la vía con un todoterreno en Santaella

Más de un centenar de mujeres de la Campiña Sur se forman en competencias digitales gracias al programa ‘Eres capaz'

Más de un centenar de mujeres de la Campiña Sur se forman en competencias digitales gracias al programa ‘Eres capaz'

Huelva se echa a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz: paraguas, velas y un grito que clama justicia

Huelva se echa a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz: paraguas, velas y un grito que clama justicia

Almodóvar del Río abre su Zoco de la Encantá con un pasacalles

Almodóvar del Río abre su Zoco de la Encantá con un pasacalles

El Ayuntamiento de Palma del Río firma un convenio con el Consejo de Hermandades para promocionar la Semana Santa

El Ayuntamiento de Palma del Río firma un convenio con el Consejo de Hermandades para promocionar la Semana Santa

Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil

Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil

La Feria del Queso de Hinojosa del Duque reúne a más de 40 empresas queseras y ofrece degustaciones y ventas hasta el domingo

La Feria del Queso de Hinojosa del Duque reúne a más de 40 empresas queseras y ofrece degustaciones y ventas hasta el domingo
Tracking Pixel Contents