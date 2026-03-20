Cuatro jóvenes heridos al salirse de la vía con un todoterreno en Santaella

Cuatro hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado en la tarde del viernes en la carretera CO-5300 en Santaella, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El aviso se recibió sobre las 18.50 horas alertando de una salida de vía de un todoterreno a la altura de La Montiela. Al lugar del accidente se trasladaron los Bomberos de Puente Genil, el 061 y a la Guardia Civil de Tráfico para la atención de los afectados.

Aunque en un principio se comunicó la existencia de una persona atrapada, a la llegada de los operativos ya había podido salir por sus propios medios.

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En total, han sido cuatro los heridos a causa del accidente, todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Han sido evacuados en ambulancia al hospital de Montilla.