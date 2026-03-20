Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Puente Genil donde, acompañado por su alcalde, Sergio Velasco, ha informado de que la institución provincial financiará "el 100% de las obras necesarias para la estabilización del Cerro de los Poetas, intervención que cuenta con una inversión de 145.000 euros". Fuentes ha hecho hincapié "en la necesidad de una obra que comenzó el lunes 16 de marzo, gracias a la adjudicación, por la vía de emergencia, por parte del Consistorio a la empresa Desnivel Agranaltura SA, contando con un plazo de ejecución de un mes y medio".

"La urgencia de esta medida viene dada por la exigencia de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas afectados por los daños que las intensas lluvias registradas en febrero provocaron en el talud situado junto a las viviendas de la calle Calzada y que obligaron al desalojo de estas familias", ha apostillado Fuentes. Según el máximo responsable de la institución provincial, "esta actuación se enmarca en nuestro plan dirigido a atender las necesidades generadas en los municipios como consecuencia del tren de borrascas que nos afectó en los últimos meses, un plan dotado con 1.100.000 euros que ya han sido abonados".

Fuentes ha afirmado que, "una vez más, se evidencia la importancia de la colaboración institucional para ofrecer soluciones rápidas y eficaces a los problemas reales de la ciudadanía. Esta obra reafirma, además, el trabajo de la Diputación, un trabajo comprometido con la seguridad y la protección de las personas".

Sergio Velasco y Salvador Fuentes observan la zona afectada en el Cerro de los Poetas de Puente Genil. / CÓRDOBA

Esta intervención, ha matizado, "contribuye a consolidar de manera definitiva la zona afectada y eliminar el riesgo de nuevos desprendimientos en este Cerro de los Poetas de Puente Genil". "Nos encontramos, en definitiva, ante un ejemplo de cómo debe ser entendida la urgencia del servicio público, además de cómo deben humanizarse los procedimientos administrativos cuando afectan de manera directa a las personas", ha concluido Fuentes.

El alcalde agradece la "respuesta inmediata" de la Diputación

Por su parte, el alcalde pontanés ha agradecido "la respuesta inmediata y firme de la institución provincial con nuestro municipio, lo que nos ha permitido acelerar los trámites necesarios para que las obras pudieran dar comienzo a la mayor brevedad posible". Velasco ha señalado que "cuando hay riesgo para las personas o sus viviendas, la prioridad debe ser actuar sin demora. De ahí la necesaria colaboración entre Ayuntamiento y Diputación que nos ha permitido declarar la emergencia, obtener financiación y proceder a la adjudicación de la obra".

"Nuestro objetivo es no solo que los vecinos que continúan desalojados vuelvan a sus casas, sino que lo hagan con la tranquilidad de que esta ladera no volverá a dar problemas. Así, tenemos la confianza de que en cuestión de días puedan volver, de manera gradual, a sus hogares", ha apostillado Velasco.

Los trabajos previstos en el Cerro de los Poetas contemplan el saneo del talud y la retirada del material suelto, así como la instalación de malla galvanizada de triple torsión y geomalla de refuerzo para la contención del terreno. Del mismo modo, se prevé la colocación de más de 400 bulones de anclaje para el cosido estructural del talud y el tensado de alrededor de un kilómetro de cable de acero para el arriostramiento de la ladera sobre la que se actúa.