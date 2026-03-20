Más de un centenar de mujeres de la Campiña Sur se forman en competencias digitales gracias al programa ‘Eres capaz'

Más de un centenar de mujeres de distintas asociaciones de municipios de la Campiña Sur se han podido formar en temas como el uso de dispositivos móviles para gestión sanitaria, redes sociales, elaboración de currículum electrónico y uso de plataformas de búsqueda de empleo gracias al programa ‘Eres capaz’, impulsado por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía para promover la capacitación digital en los municipios cordobeses.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud en la institución, Sara Alguacil, que ha participado hoy en la jornada de clausura de estas acciones formativas, ha explicado que “con motivo del Día Internacional de las Mujeres quisimos reunir dentro del proyecto ‘Eres capaz’ a mujeres de varios municipios de la Campiña Sur con el fin de darles formación”.

Mujeres participantes en el programa 'Eres capaz'. / CÓRDOBA

“Entendíamos que era el momento para poder centrarnos un poquito más en ellas y atender las demandas que ellas nos hacían. Pedían formación en redes sociales, gestión bancaria, compras online y sobre todo esa ciberseguridad que hay que tener cuando se manejan datos por internet y redes. Ese ha sido principalmente el eje de la formación en esta ocasión”, ha manifestado Alguacil.

Un programa con amplia participación

La delegada provincial ha recordado que el programa ‘Eres capaz’ “comenzó alrededor del mes de octubre y está siendo un éxito de convocatoria porque se centra en toda la población en general. Hablamos de niños, mujeres, mayores, jóvenes y desempleados. Al final toda persona que tenga dificultades de acceso a herramientas digitales”.

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para anunciar que “a partir del mes de abril la oficina técnica móvil, que ha estado recorriendo la provincia ofreciendo información y asesoramiento, estará dotada de equipamiento digital suficiente como para poder impartir algunos cursos presenciales, sobre todo intentaremos que sean aldeas o zonas mucho más desconectadas”.

Por su parte, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha agradecido la celebración de la clausura en su municipio y ha subrayado la importancia del programa para colectivos como el de la mujer rural “ya que os lleváis una herramienta que os hace más libres y más capaces”.

Reducir la brecha digital en la provincia

Por su parte, la delegada provincial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, Raquel López, ha recordado que “el programa tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros y ha tenido un objetivo claro que es sobre todo los municipios de menos población, porque ahí es donde se detecta que existe esa brecha digital que, si hablamos de mujeres, es mucho más significativa porque durante mucho tiempo han tenido menos acceso a la formación y a esas competencias digitales”.

Las acciones formativas se han desarrollado del 16 al 20 de marzo y han participado un total de 123 mujeres de colectivos de La Rambla, Santaella, Aldea Montiela, Fontanar, Montemayor, San Sebastián de los Ballesteros, Montalbán y Moriles.

Hasta el momento, 3.400 personas de municipios de la provincia (mayores de 65 años, desempleados, mujeres, niños y jóvenes) se han formado en competencias digitales gracias al programa ‘Eres capaz’. En total, hasta junio el programa formará a 5.500 personas.

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El objetivo final es atajar la brecha digital y que los beneficiarios puedan obtener oportunidades en sus municipios de origen para contribuir a afrontar el reto demográfico. Los temas sobre los que versan las acciones formativas son Inteligencia Artificial, introducción al Big Data, ciberseguridad, identidad digital y firma electrónica, marketing digital, protección de datos, plataformas de búsqueda de empleo, aplicaciones bancarias, gestión sanitaria a través del móvil, redes sociales y empleo, Google web, Google Drive, Google Gmail, elaboración de currículum digitales, elaboración de páginas web, etc.