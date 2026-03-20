El Ayuntamiento de Palma del Río firma un convenio con el Consejo de Hermandades para promocionar la Semana Santa

En vísperas de la Semana Santa de Palma del Río, la alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, cuyo presidente es José Antonio Barraza. El convenio otorga 25.000 euros para el desarrollo y promoción de la Semana Santa local. La alcaldesa ha recordado que se comenzó con "un convenio de 17.000 euros" pero que se ha ido aumentando año a año y que pretenden que el próximo año sean "30.000 euros".

La primera edil ha manifestado que se siente "orgullosa de la evolución de nuestra Semana Santa gracias a la colaboración que hemos puesto encima de la mesa con el concejal de Tradiciones Populares, Antonio Martín". El impulso que el Ayuntamiento ofrece a la Semana Santa es para "que disfrutemos de las hermandades que ponen sus pasos en las calles" y también es un reclamo para el turista. La alcaldesa ha recordado el "trabajo social de las hermandades, que también está ahí". Este año se consolidan los cambios que comenzaron el pasado año con la carrera oficial en la plaza Mayor de Andalucía, "con mayor seguridad y mayor visibilidad", como ha resaltado la regidora.

La ayuda alcanza también al Corpus y las Cruces de Mayo

El presidente del Consejo de Hermandades ha resaltado que con la firma de este convenio "no estamos reafirmando solo una cooperación económica, sino un proyecto de ciudad basado en la fe, en la cultura, en la tradición y en el servicio social que nuestras hermandades realizan a lo largo del año". Barraza ha recordado que gracias a este convenio se otorga una cantidad económica a cada hermandad, se mejora la carrera oficial, se conceden ayudas para los altares del Corpus y también para la participación en las Cruces de Mayo, por lo que "no es solo para la Semana Santa". Desde el Consejo observan cómo las hermandades son "patrimonio vivo, cohesión social y motor cultural".

La carrera oficial tendrá 19 palcos más

La carrera oficial de la Semana Santa de Palma del Río será más amplia este año con 19 palcos más, con un total de 57 palcos y sillas que se podrán adquirir el mismo día a través de la web del consejo y cuya recaudación se entregará a la Fundación Futuro Singular.

Antonio Martín, concejal de Tradiciones Populares, ha comentado que se ha trabajado conjuntamente para engrandecer la Semana Santa palmeña. "Enhorabuena a todas las hermandades de Palma del Río porque gracias a ellas, nuestra Semana Santa ocupa un lugar preferente en la provincia de Córdoba", ha concluido Martín.