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Almodóvar del Río abre su Zoco de la Encantá con un pasacalles

La programación alcanza a todo el fin de semana con talleres, un mercadillo y unas jornadas históricas

Un grupo de jóvenes caracterizados para el pasacalles del Zoco de la Encantá este viernes.

Un grupo de jóvenes caracterizados para el pasacalles del Zoco de la Encantá este viernes. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Almodóvar del Río ha vivido este viernes la inauguración y apertura de su Zoco de la Encantá, una actividad cultural, turística y económica que atrae desde hace años a miles de personas bajo la sombra del castillo de la localidad.

Hasta el próximo domingo se podrá visitar el mercado de artesanía, sus locales de gastronomía medieval, un campamento de la época con exhibición de armas y atracciones infantiles. También hay previstas unas jornadas de recreación histórica que tendrán lugar en la fortaleza de Almodóvar del Río, para las que es necesaria una entrada.

A las 19.00 horas de este viernes ha quedado inaugurado el Zoco de la Encantá y un poco más tarde, sobre las 19.30 horas, ha empezado un pasacalles de animación. Después está previsto que continúen las actividades hasta la medianoche.

Participantes en el Zoco de la Encantá este viernes.

Participantes en el Zoco de la Encantá este viernes. / CÓRDOBA

Ya este sábado la apertura del Zoco de la Encantá será a las doce del mediodía, con un sinfín de actividades programadas. A las 22.00 horas, en el Castillo de Almodóvar, tendrá lugar la representación con un montaje audiovisual de la leyenda de la princesa Zaida y su historia de amor, de donde viene el título de La Encantá. El domingo proseguirá la programación hasta su cierre a las 21.00 horas.

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La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Castillo de Almodóvar y la Diputación de Córdoba, y vuelve a convertir este enclave en un gran mercado de ambientación andalusí y medieval. La edición del pasado año reunió entre 10.000 y 12.000 personas, una cifra "que da idea del tirón turístico y social de un evento ya consolidado en el calendario local", resaltan desde el Consistorio.

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