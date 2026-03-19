Baena celebra San José en el centenario de la cofradía, que redacta nuevos estatutos para elegir por sorteo al hermano mayor

Baena celebra este jueves 19 de marzo, día de san José y festivo local en el municipio, los actos centrales en honor al santo con una jornada marcada por la devoción y la tradición cofrade. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe ha acogido a las 18.00 horas la misa solemne organizada por la Cofradía de San José, punto de partida de una celebración que ha culminado con la salida procesional de la imagen.

A la finalización de la eucaristía ha tenido lugar la tradicional procesión por el recorrido habitual, acompañada por la Banda de Nuestra Señora de los Dolores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en un acto que ha reunido a hermanos y devotos en torno a una de las imágenes más queridas de la localidad.

Procesión de san José en Baena. / Juan Carlos Roldán

Centenario de la fundación de la cofradía

La Cofradía de San José conmemora además este año el centenario de su fundación, una efeméride que refuerza el valor histórico de una hermandad profundamente vinculada al tejido social y artesanal baenense.

Históricamente, la cofradía ha estado ligada al gremio de los carpinteros, una relación que adquiere en la localidad un significado especial, ya que muchos de estos artesanos han sido históricamente los encargados de fabricar diversos elementos de los tambores, uno de los elementos más característicos de la identidad baenense. De este modo, se establece un vínculo simbólico entre el patrón de los carpinteros y el instrumento que define buena parte de las tradiciones del municipio.

La hermandad redacta sus nuevos estatutos

En el marco de esta conmemoración, la hermandad trabaja además en la redacción de nuevos estatutos, en los que pretende incorporar y regular una de sus tradiciones más singulares: la elección del hermano mayor mediante sorteo entre aquellos hermanos que se postulen, un proceso que se desarrolla en un ambiente de convivencia tras la procesión y que constituye una de las señas de identidad propias de la cofradía.