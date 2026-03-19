La suerte sonríe a Puente Genil: un primer premio de la Lotería Nacional en el Día del Padre

La Lotería Nacional ha vuelto a dejar fortuna en la provincia de Córdoba. Parte del primer premio del sorteo celebrado este jueves 19 de marzo, dotado con 300.000 euros por número, ha caído en Puente Genil, donde se ha vendido al menos un décimo agraciado con 30.000 euros.

El boleto premiado ha sido consignado en la administración situada en la calle Susana Benítez, 27, en pleno municipio pontanés. De esta forma, la suerte ha sonreído a Puente Genil en un sorteo que vuelve a repartir ilusión entre sus vecinos.

Un premio muy repartido

El premio ha estado muy repartido por otros puntos de España. Además de en Puente Genil, también ha habido acertantes en La Roda (Albacete), Alicante, Elche y Villajoyosa (Alicante), La Mojonera (Almería), Oviedo (Asturias), Barberà del Vallès (Barcelona), Cádiz, Olot (Girona), Pinos Puente (Granada), Nerva (Huelva), Dragonal Bajo, Gran Tarajal y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Rosselló (Lleida), Coslada, Madrid, Móstoles y San Fernando de Henares (Madrid), Alcantarilla y Cieza (Murcia), Salvaterra de Miño (Pontevedra), Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) y Mallén (Zaragoza).