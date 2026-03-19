El Plan Actúa destina 450.000 euros a dos centros educativos de Lucena afectados por las borrascas

La Junta de Andalucía ha comprometido inicialmente un montante de 450.000 euros, extraídos del Plan Actúa, para intervenir de urgencia en dos centros educativos de Lucena, con graves afecciones a causa del tren de tormentas de los pasados meses de enero y febrero.

En el colegio El Prado comenzará "de manera inminente" la sustitución de la cubierta del edificio principal, "muy dañada" por los temporales, según describía el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, acompañado por el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé; el alcalde, Aurelio Fernández, y la edil de Educación, Miriam Ortiz; junto a la directora del centro, María José Lara. Esta obra de emergencia se suma a otras actuaciones ordinarias efectuadas en el mismo colegio, tales como la eliminación de barreras arquitectónicas, la reposición de carpinterías, la adecuación de aseos y la instalación de sistemas fotovoltaicos y adiabáticos.

Intervención en el IES Sierra de Aras

Asimismo, el Ejecutivo andaluz ha confirmado otra actuación asociada a las consecuencias del tren de borrascas, concretamente la impermeabilización de los lucernarios en el IES Sierra de Aras, con un montante de 100.000 euros. En este instituto, las fortísimas lluvias ocasionaron filtraciones importantes de agua, forzando a la inhabilitación de aulas y al realojo de estudiantes de los ciclos formativos.

En su intervención, el alcalde se congratulaba de que determinados "problemas importantes", finalmente, "se van a poder subsanar en las próximas semanas".

En siguientes valoraciones, la Junta analizará otras intervenciones en centros educativos igualmente con desperfectos considerables después de las tormentas como, por ejemplo, el CEIP Nuestra Señora del Carmen, porque "han informado de esos daños a posteriori", apuntó Molina.

La carretera entre Jauja y Badolatosa

Por lo demás, la Junta descargará un millón de euros en la obra definitiva a ejecutar en la carretera A-3131, entre Jauja y Badolatosa, donde acabó desprendido un talud y exigió un corte del tráfico permanente.

Mientras tanto, un plan provisional establece vías de tránsito transitorias, como una senda peatonal.