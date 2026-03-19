Palma del Río y seis municipios cordobeses se unen al proyecto Mujeres con Raíz para impulsar el emprendimiento femenino

La Diputación de Córdoba ha acogido este jueves la presentación del proyecto Mujeres con Raíz, iniciativa liderada por Fundecor que nació en Palma del Río y tendrá repercusión en siete municipios de la provincia cordobesa y otros once pertenecientes a Sevilla. "Un proyecto pionero en la provincia que tiene una clara vocación de continuidad y con el foco puesto en el talento de la mujeres de la provincia, porque cuando una mujer permanece en el territorio, su entorno crece", ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes.

El programa, seleccionado por La Caixa entre otros 400 presentados, cuenta con microcredenciales acreditadas por la UCO para empresarias, talleres para jóvenes estudiantes, para colectivos vulnerables, en especial para mujeres víctimas de violencia de género, y para mujeres mayores de 65 años. Además, habrá formación para luchar contra la brecha digital y se impartirán talleres de nuevas tecnologías e inteligencia artificial para pymes y autónomos para luchar contra la despoblación.

En relación con esta propuesta, Fuentes ha señalado que, "una vez más, evidenciamos el éxito de la colaboración público-privada, y lo hacemos con la puesta en marcha de un proyecto que nos permite dotar de herramientas a las mujeres para que puedan desarrollar su talento en su tierra".

Salvador Fuentes, durante su intervención en la presentación de Mujeres con Raíz. / CÓRDOBA

Durante tres años, hasta 2028, este programa plantea una intervención integral que combina formación, emprendimiento, inclusión social y digitalización. "Una iniciativa que adopta un enfoque interterritorial, favoreciendo la generación de redes y sinergias", ha indicado Fuentes.

En la presentación de Mujeres con Raíz han estado también la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno; Rosario Alarcón, coordinadora en Córdoba del Instituto Andaluz de la Mujer, y Yolanda López, delegada en Andalucía de la Fundación La Caixa.

Mujeres con Raíz tiene cinco líneas de actuación

Mª Ángeles Mellado, gerente de Fundecor, ha insistido en que "este programa nos lleva a hablar directamente de territorio, y lo hacemos con cinco líneas de actuación dirigidas a cinco colectivos específicos como son jóvenes, mujeres emprendedoras, colectivos vulnerables, pymes y mayores".

En Córdoba participarán en esta propuesta, junto a Palma del Río, las localidades de Fuente Palmera, Posadas, Hornachuelos, Almodóvar del Río, Fuente Carreteros, Guadalcázar y La Rambla.

Soluciones tecnológicas para emprender

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha hecho hincapié "en lo ilusionante de una propuesta que permitirá dotar de oportunidades a las mujeres de nuestros pueblos con una continuidad temporal". Esteo ha remarcado que Mujeres con Raíz "nos ayuda a hablar de presente, pero sobre todo a poner la vista en el futuro y hacerlo a través de la formación, la innovación o capacitación digital".

Asimismo, el proyecto incorpora Pásate al mundo digital, un itinerario de digitalización para pymes de menos de cinco trabajadores que combina formación en inteligencia artificial con un concurso de retos empresariales y la implementación real de soluciones tecnológicas. Durante el primer año las empresas participantes recibirán capacitación en IA y habilidades clave, en el segundo año se desarrollará un concurso orientado a detectar necesidades y proponer soluciones innovadoras y en el tercero se implementarán herramientas de IA en tres empresas ganadoras, acompañando su puesta en marcha para garantizar la sostenibilidad de las mejoras introducidas.