Montilla acoge las Jornadas Comercio Córdoba para impulsar el futuro del comercio de cercanía en la provincia.

El comercio de cercanía busca nuevas alianzas para ganar futuro en la provincia de Córdoba. Según ha informado el Ayuntamiento de Montilla en una nota de prensa, la localidad acoge este jueves las Jornadas Comercio Córdoba, un encuentro que reúne a asociaciones de comerciantes, administraciones públicas y responsables del sector con el objetivo de analizar la situación actual del pequeño comercio y abrir una nueva etapa de trabajo compartido en distintos municipios cordobeses.

La cita se celebra desde primera hora en el Castillo del Gran Capitán de Montilla y marca además el inicio de un ciclo de encuentros provinciales promovido por Comercio Córdoba, con la intención de llevar el debate sobre el comercio de proximidad a diferentes puntos del territorio.

Estas jornadas estaban previstas inicialmente para el pasado 5 de febrero, coincidiendo con el Día del Comercio de Andalucía, pero tuvieron que aplazarse a causa del temporal que afectó a la provincia y de la activación de los planes de emergencia por parte de las administraciones.

En la apertura institucional han participado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el presidente de Ademo, Pepe Márquez; el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados; y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez.

El comercio, clave para la vida de los municipios

Durante su intervención, Rafael Llamas ha defendido el papel del comercio como uno de los grandes motores de la vida local. “Para Montilla es especialmente relevante acoger este tipo de encuentros que sitúan al comercio de cercanía en el centro del debate, porque hablamos de un sector clave para la vida económica y social de nuestros municipios”, ha afirmado.

El regidor montillano ha reivindicado además las medidas impulsadas por el Consistorio para apoyar al tejido comercial, entre ellas la inclusión en el presupuesto municipal de nuevas partidas para campañas de bonos comercio y la convocatoria de ayudas al emprendimiento.

Llamas ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá trabajando junto al sector y al resto de administraciones para “generar oportunidades, dinamizar nuestros barrios y fortalecer un modelo de ciudad más sostenible y con mayor actividad económica local”. También ha agradecido a Comercio Córdoba “su mirada a la provincia”, al considerar estratégico que la capital y el resto de municipios refuercen su cooperación en esta materia.

Estudio del sector y coordinación institucional

Por su parte, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha subrayado que estas jornadas nacen con la intención de convertirse en un espacio estable de diálogo entre el sector y las administraciones. “Estas jornadas pretenden ser un espacio de encuentro entre el sector y las administraciones para avanzar en una estrategia compartida que fortalezca el comercio de cercanía en nuestra provincia”, ha señalado.

Bados ha recordado además que el comercio de proximidad no solo tiene una dimensión económica, sino también social. En su opinión, se trata de un elemento esencial para la vida de barrios y municipios, para el empleo local y para la cohesión social.

Durante la jornada se presenta el estudio sobre la evolución del sector comercial en la provincia de Córdoba entre 2010 y 2024, elaborado por la Federación Comercio Córdoba. El programa incluye también el análisis de las líneas de ayudas y programas de apoyo impulsados por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba.

Además, se celebrará una mesa redonda centrada en la coordinación entre administraciones y asociaciones de comerciantes, con participación de representantes municipales, responsables asociativos y personal técnico de distintas instituciones.

Con esta cita, Montilla se convierte en el punto de partida de una nueva ronda de encuentros destinada a reforzar el presente y el futuro del comercio local en la provincia. Un sector que sigue siendo esencial para la economía, para la vida en los barrios y para mantener vivo el pulso social de los municipios cordobeses.