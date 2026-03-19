La Junta de Andalucía reforzará el área de Urgencias de Lucena con un tercer dispositivo sanitario

La ejecución de las obras de adaptación de la antigua Escuela de Hostelería iniciadas a principios de mes, y la consiguiente reubicación en el centro de salud 2 de un servicio de Urgencias "renovado y reforzado" son las intervenciones sanitarias que contempla la Junta de Andalucía en Lucena, "a corto plazo", atendiendo a "la hoja de ruta" defendida por la administración autonómica en los últimos meses.

En primera instancia, se han movilizado 141.000 euros para la readaptación del edificio municipal, situado a escasos metros de la dotación sanitaria de la avenida de Santa Teresa. Esta intervención, en un principio, se anunció en febrero de 2025. El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, durante la visita realizada este jueves al colegio El Prado, achacó a "cuestiones técnicas con el Ayuntamiento" que "han tardado en resolverse" la sucesiva demora en el inicio de los trabajos.

En una segunda fase de esta reorganización sanitaria, el área de Urgencias se emplazará en el centro de salud 2, incrementándose, según pretende la Junta, con un tercer dispositivo, otra de las demandas de los colectivos ciudadanos y sindicales desde hace años.

La nueva "infraestructura sanitaria"

Interpelado por el hospital, reclamado hace sólo una semana en Lucena por los grupos políticos que conforman la oposición en el Parlamento de Andalucía, durante el foro de debate organizado por la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital en el Palacio Erisana, Molina volvió a emplear el término "infraestructura sanitaria", puntualizando que, finalmente, se materializará "la que necesita Lucena", y sostuvo que "vamos a tener noticias muy pronto", sin aportar más detalles. Englobaba en ello la actualización del plan funcional consensuado entre el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía en el año 2017.

Adolfo Molina critica la postura de la oposición parlamentaria

De modo general, Adolfo Molina sostuvo que desde el Ejecutivo andaluz proceden "con discreción" con el propósito último de dotar a los lucentinos del "servicio sanitario que merecen". En este mismo sentido, encuadró la acción de la Junta en esta materia "en el rigor y la lealtad".

Respondiendo a las críticas vertidas desde las formaciones políticas de la oposición, junto al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, Molina señaló que "me hace gracia que eso lo reclame", en alusión directa al hospital, "quien no fue capaz de responder a esa petición", exigida por Lucena desde hace justamente dos décadas.