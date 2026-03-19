El juez rechaza poner en libertad al detenido por el atropello mortal de una joven en Puente Genil

El juzgado de Instrucción 2 de Puente Genil ha rechazado la puesta en libertad, en tanto se celebra el juicio, del hombre detenido en enero de 2025 como presunto autor del atropello mortal a una joven en noviembre de 2024 en esa localidad. En un recurso, la defensa se ha opuesto a esa decisión y valora como "excesiva" la prisión preventiva impuesta al investigado.

En el escrito remitido al juzgado, argumenta que el detenido lleva un año y dos meses privado de libertad, "a pesar de que no se trata de una causa compleja y de que no estamos ante un homicidio doloso". Según detalla, se trataría de "un delito de abandono del lugar del accidente y quizás un homicidio por imprudencia y quizás una conducción temeraria".

Como se recordará, el detenido viajaba con un hijo menor de edad cuando ocurrieron los hechos en el barrio de La Pitilla. La investigación señala que, presuntamente, se dio a la fuga después del siniestro. Un día más tarde, la Guardia Civil localizó el coche en un pueblo de Sevilla. El menor compareció ante el instituto armado y quedó en libertad, pero el padre fue arrestado casi tres meses más tarde.

La causa está en fase de diligencias previas

En su recurso de apelación, la defensa argumenta que "a estas alturas", la causa se halla todavía en diligencias previas, no se ha iniciado el procedimiento abreviado y tampoco existe auto de apertura de juicio oral. Para solicitar su puesta en libertad, alega que el investigado tiene un "arraigo sobrado" en Puente Genil y que se ha ofrecido a no regresar al municipio como medida cautelar si fuese necesario.

Asimismo, entiende que "existe un agravio comparativo con otros casos en los que no ha durado tanto la prisión preventiva, a pesar de ser de más entidad penológica". Los hechos ocurrieron el domingo 3 de noviembre de 2024, en torno a las 20.00 horas. La víctima fue una joven de 24 años de edad que resultó herida muy grave y falleció, finalmente, en el hospital Reina Sofía de Córdoba.