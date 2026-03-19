Endesa invertirá 1,6 millones en Cabra para reforzar y digitalizar la red eléctrica

Cabra se prepara para una importante mejora de su red eléctrica con una inversión millonaria. Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, destinará 1,6 millones de euros a un plan de digitalización y refuerzo de infraestructuras eléctricas en el municipio egabrense, con distintas actuaciones que comenzarán a lo largo de este año.

La información ha sido trasladada por responsables de e-distribución en Córdoba durante una reunión mantenida con el alcalde de Cabra, Fernando Priego, en la que la compañía presentó las líneas principales de un proyecto que busca mejorar la calidad del suministro eléctrico y modernizar la red tanto en suelo urbano como en el entorno rural.

Entre las medidas previstas figura el refuerzo de las redes de media tensión que abastecen a la localidad. Para ello, se procederá a la sustitución de más de 4,4 kilómetros de líneas subterráneas que discurren por zonas urbanas del municipio, una actuación que requerirá coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas y la ejecución de los trabajos.

Refuerzo de la red en el casco urbano y en el entorno rural

El plan también contempla inversiones destacadas fuera del núcleo urbano. En concreto, Endesa destinará más de 500.000 euros al refuerzo de 4 kilómetros de una línea aérea en zonas rurales, una intervención con la que pretende reforzar la estabilidad del servicio en estos enclaves.

Además, la actuación incluirá medidas específicas para la protección de la avifauna, teniendo en cuenta que parte del trazado se sitúa en un paraje del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, un espacio de especial valor ambiental.

En el ámbito de la baja tensión, la compañía actuará sobre el tendido eléctrico que abastece a la ciudad con la sustitución de líneas en las calles Marqués de Cabra y San Juan de Dios. Según la empresa, esta renovación permitirá mejorar no solo el suministro en ambas vías, sino también en su entorno más próximo.

Digitalización de 37 centros de transformación

Otro de los ejes del plan será la digitalización de la red. Endesa tiene previsto modernizar un total de 37 centros de transformación, una medida que permitirá mejorar la gestión de las infraestructuras y reducir los tiempos de respuesta en caso de incidencia.

La compañía destaca que esta actualización tecnológica facilitará además un análisis más detallado del comportamiento de la red eléctrica y permitirá detectar con mayor rapidez posibles anomalías, reforzando así la capacidad de anticipación y mantenimiento.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba, con el que la empresa pretende avanzar en la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución. El objetivo, según la firma, es aumentar la calidad del servicio y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.

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Con este proyecto, Cabra se convierte en uno de los puntos de atención de la estrategia de modernización eléctrica en la provincia. Una inversión que, más allá de las cifras, busca traducirse en una red más robusta, más inteligente y mejor preparada para responder a las necesidades energéticas del municipio.