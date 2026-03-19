La Diputación de Córdoba acude a Alimentaria 2026 para difundir los productos de 21 empresas

La Diputación de Córdoba acudirá con su marca Sabor a Córdoba a Alimentaria 2026, salón internacional que se celebra en Barcelona del 23 al 26 de marzo y que en esta ocasión contará con la participación de 21 empresas de 15 municipios de la provincia. Los productos cordobeses podrán verse en el estand de la Junta de Andalucía, que se ubicará en el pabellón Land of Spain.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que Córdoba es "la provincia española con más denominaciones de origen" y va a Alimentaria, uno de los grandes escaparates internacionales del sector agroalimentario, donde, además de vender productos se generan contactos, se abren mercados, se construyen alianzas, se detectan tendencias y muchas veces se decide quién está preparado para crecer".

Estarán empresas de 15 municipios cordobeses

Romero ha explicado que Córdoba va a llevar "aceite de oliva virgen extra, ibérico, vino, vinagre, quesos, snacks, conservas, dulces, chocolates, destilados y propuestas gourmet que muestran una provincia diversa, moderna y capaz de responder a públicos muy distintos".

Las empresas participantes proceden de Aguilar de la Frontera (3), Almedinilla, Bujalance, Cañete de las Torres, Carcabuey, Córdoba (2), Doña Mencía, Lucena, Montilla, Palma del Río (2), Puente Genil, Rute (2), San Sebastián de los Ballesteros, Villanueva de Córdoba (2) y Zuheros.

En concreto son Aceitunas Torrent, Almazaras de la Subbética, Bodegas Robles, Bodegas Toro Albalá, Cárnicas Mencía Crismona, Comerandalus (Arteoliva), Cooperativa Olivarera Andaluza de Lucena, Delicias Ibéricas por el mundo (La Embajada), Finca la Pacheca (Snack Adara), Galleros Artesanos de Rute, Hijo de Diego Molina Reyes, Hispalisolive, Ibérico de Bellota, Membrillo El Quijote, Oil Love You, Oleoduernas, Patatas Raquel Food, Pedraza y Marín, Quesería de la Sierra Subbética Los Balanchares, Singaarsa y Vergara Puig Rosario.

Actividades de las empresas cordobesas en Alimentaria 2026

Las empresas cordobesas realizarán dos actividades en el escenario Andalucía-Gusto del Sur, espacio destinado a ofrecer degustaciones que se ubicará junto a la zona expositiva del estand de Andalucía. Así, una actividad será el lunes 23 de marzo a las 14.30 horas y otra el martes a las 12.30 horas. Asimismo, el martes 24 se presentará el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival y, a continuación, habrá una degustación de Quesándaluz.

El presidente de Iprodeco ha detallado que "las actividades estarán apoyadas por el cocinero Ismael Delgado y el presentador experto en productos andaluces Daniel del Toro.

En el marco de Alimentaria las empresas podrán acceder a oportunidades de negocio a través de la plataforma Matcmaking System, donde podrán solicitar reuniones con compradores acreditados. En este sentido, el delegado de Desarrollo Económico ha adelantado que tienen ya "más de 50 reuniones confirmadas y contactos ya previamente con diversos países como Canadá, Colombia, Ecuador, Chile, perdón, México y Japón".

Entrega de premios a productos ecológicos

Por otro lado, el programa contempla la entrega de los Premios Eco-Awards (Premios a productos ecológicos), en la que estarán las empresas Aceites Palacios Gutiérrez, Almazaras de la Subbética y Finca Duernas. Asimismo, en la barra de cata de aceites The olive oil bar se podrán degustar los aceites de Finca Duernas, Almazara de la Subbética y Muela Olives.

Iprodeco asume el 60% del coste del alquiler del suelo de las 21 empresas agroalimentarias cordobesas que participan en Alimentaria. "Es una apuesta clara, rotunda y decidida de Iprodeco, con casi 55.000 euros para que las empresas de Córdoba sigan creando empleo en nuestros pueblos", ha señalado Félix Romero.