Dos detenidos y un investigado por once robos en viviendas y vehículos de Silillos, pedanía de Fuente Palmera

La oleada de robos que había generado inquietud en Silillos, pedanía de Fuente Palmera, se salda ahora con varias actuaciones policiales y con uno de los presuntos implicados ya en prisión provisional. La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a una tercera por su supuesta relación con una serie de delitos contra el patrimonio cometidos en esta zona de la provincia de Córdoba.

Según ha informado la propia Guardia Civil, la investigación se inició a principios de noviembre de 2025, después de detectarse un incremento de los robos en la demarcación, especialmente en la citada pedanía colona. A partir de ese momento, el puesto de Fuente Palmera, con el apoyo del equipo ROCA, puso en marcha una operación para identificar a los presuntos autores y frenar los hechos delictivos, explica el instituto armado.

Las pesquisas y los dispositivos de vigilancia desplegados en la zona han permitido esclarecer un total de 11 delitos, entre ellos robos con fuerza en viviendas, robos y hurtos en el interior de vehículos y una sustracción de vehículo en grado de tentativa.

Objetos recuperados tras la investigación

El operativo ha permitido también recuperar parte de los efectos sustraídos. Entre los objetos intervenidos figuran una televisión, varios bolsos de mano, carteras, una escopeta y diversa documentación personal, según la información facilitada por el instituto armado.

La recuperación de estos enseres supone uno de los resultados más destacados de una investigación que ha permanecido abierta durante varios meses y que, por el momento, no se da por cerrada. Por ello, no se descartan nuevas actuaciones ni la localización de más objetos relacionados con los robos esclarecidos.

Un presunto autor, en prisión provisional

Los dos detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de los presuntos autores.

Desde la Guardia Civil se subraya además la importancia de la colaboración ciudadana tanto para la prevención como para el esclarecimiento de este tipo de delitos, especialmente en núcleos rurales y pedanías donde la cercanía vecinal puede resultar clave para detectar movimientos sospechosos o facilitar información útil para la investigación.