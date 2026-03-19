El Ayuntamiento de Montoro realiza actuaciones de emergencia en varios caminos

El Ayuntamiento de Montoro está actuando desde que pasaron los efectos del tren de borrascas en la red de caminos municipales para restablecer el tránsito y garantizar el acceso a las distintas zonas del municipio.

Estos trabajos de emergencia han permitido abrir y repasar caminos municipales, entre ellos el del Martín Gonzalo, Corcomé, Capilla, Loma de Quirós, Fuentevieja, Cementerio, Bermejales, Huerta Zapato, Viñuela, Madroñal y Pececitos de Colores, entre otros, de forma que ningún camino municipal esté intransitable.

Una primera intervención de emergencia en los caminos

La alcaldesa de esta localidad, María Dolores Amo, ha manifestado a este periódico que "se trata de una primera intervención de emergencia, centrada en la apertura y el repaso de los caminos", y que los trabajos de reparación y consolidación más profundos "continuarán en coordinación con las actuaciones que desarrollen otras administraciones".

Las mejoras realizadas por el Ayuntamiento se realizan en caminos de titularidad municipal que están inventariados. Técnicos de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía, junto a la alcaldesa de Montoro y el concejal de Caminos, Fran Onieva, han visitado distintos puntos del término municipal para evaluar sobre el terreno algunos de los daños más importantes ocasionados por este episodio meteorológico.

La alcaldesa y el concejal, con los técnicos de la Junta en uno de los caminos de Montoro. / Casavi

Un gran socavón en uno de los caminos

Tras esta visita, la Junta de Andalucía ha informado al Consistorio de que va a valorar su actuación en un gran socavón producido por las lluvias en el camino de la Loma de Rayo, así como en el del camino de Los Bermejales y en un tramo del camino de la Loma del Barco. Estas actuaciones serán ejecutadas por la administración autonómica.

Asimismo, desde la Diputación de Córdoba se está realizando un balance de los caminos en los que se pudiera actuar dentro de las medidas que el Gobierno de España está preparando para ayudar a los municipios afectados. Estas actuaciones requerirán su tramitación y ejecución posterior dentro de los planes que se aprueben.

Amo añade que "desde el Ayuntamiento de Montoro se continuará trabajando y colaborando con las distintas administraciones para seguir reparando los daños ocasionados", agradeciendo la comprensión y paciencia de la ciudadanía, "y reiteramos que se está actuando con la máxima celeridad posible para restablecer la normalidad en todos los caminos municipales".