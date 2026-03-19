Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres UCOSeguridad S. SantaPalcosMiradorRecibo de la luzAccidente av. LibiaAgenda del findeIván AniaAnónimo AdamuzFestival de la Guitarra
instagramlinkedin

El tiempo

La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia

Llegada de la borrasca Therese a la península Ibérica, en mapa de la Aemet.

Llegada de la borrasca Therese a la península Ibérica, en mapa de la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

La borrasca Therese impactará en breve en Córdoba con inestabilidad atmosférica, lluvias y un leve descenso de las temperaturas. Aunque son las islas Canarias las que están teniendo una mayor afección por tormentas, fuertes viento y fenómenos costeros, la España peninsular empieza a notar también el impacto.

En el caso de nuestra provincia, en las próximas horas cambiará el tiempo, se acabará la plácida sensación atmosférica más propia de finales de abril que de mediados de marzo, y las tormentas regresarán, con precipitaciones garantizadas en la próxima madrugada, de forma intensa, con picos de hasta 7 litros por metro cuadrado.

Además, las lluvias continuarán durante los siguientes días, aunque de forma más intermitente, hasta bien avanzado el fin de semana. Posteriormente, para inaugurar la primavera, el pronóstico es francamente difícil de garantizar, dado lo cambiante del tiempo en esta nueva estación.

En todo caso, centrándonos en el tiempo de hoy jueves, 19 de marzo, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas; aumentando a cubiertos a últimas horas del día. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados a partir de mediodía.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 23º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 8º y 22º, y en Priego, entre 8º y 22º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 20 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos cubiertos acompañados de chubascos, más intensos y generalizados durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 20º; en Lucena, entre 10º y 18º; en Pozoblanco, entre 9º y 16º, y en Priego, entre 8º y 17º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
  2. Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
  3. ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
  4. La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
  5. El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
  6. La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
  7. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia
  8. Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese

La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese

Adif cambió el cupón del carril de Adamuz del que avisó un día antes a la jueza que le amonestó

Adif cambió el cupón del carril de Adamuz del que avisó un día antes a la jueza que le amonestó

El programa Andalucía Orienta de Palma del Río ayuda a la inserción laboral de más de 90 personas desempleadas

El programa Andalucía Orienta de Palma del Río ayuda a la inserción laboral de más de 90 personas desempleadas

La Diputación de Córdoba abre la negociación sobre los presupuestos para este año 2026

La Diputación de Córdoba abre la negociación sobre los presupuestos para este año 2026

Priego espera instalar más de 1.400 telecontadores nuevos en sus aldeas antes de junio

Priego espera instalar más de 1.400 telecontadores nuevos en sus aldeas antes de junio

La Diputación de Córdoba descarta reformar la planta de residuos de Epremasa en Montoro y hará una nueva en Pedro Abad

La Diputación de Córdoba descarta reformar la planta de residuos de Epremasa en Montoro y hará una nueva en Pedro Abad

Miles de tamborileros toman las calles de Baena en la víspera de san José

Miles de tamborileros toman las calles de Baena en la víspera de san José

La Diputación de Córdoba exhibe la mirada de sus vecinos en su concurso fotográfico turístico

La Diputación de Córdoba exhibe la mirada de sus vecinos en su concurso fotográfico turístico
Tracking Pixel Contents