La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese

La borrasca Therese impactará en breve en Córdoba con inestabilidad atmosférica, lluvias y un leve descenso de las temperaturas. Aunque son las islas Canarias las que están teniendo una mayor afección por tormentas, fuertes viento y fenómenos costeros, la España peninsular empieza a notar también el impacto.

En el caso de nuestra provincia, en las próximas horas cambiará el tiempo, se acabará la plácida sensación atmosférica más propia de finales de abril que de mediados de marzo, y las tormentas regresarán, con precipitaciones garantizadas en la próxima madrugada, de forma intensa, con picos de hasta 7 litros por metro cuadrado.

Además, las lluvias continuarán durante los siguientes días, aunque de forma más intermitente, hasta bien avanzado el fin de semana. Posteriormente, para inaugurar la primavera, el pronóstico es francamente difícil de garantizar, dado lo cambiante del tiempo en esta nueva estación.

En todo caso, centrándonos en el tiempo de hoy jueves, 19 de marzo, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas; aumentando a cubiertos a últimas horas del día. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados a partir de mediodía.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 23º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 8º y 22º, y en Priego, entre 8º y 22º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 20 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos cubiertos acompañados de chubascos, más intensos y generalizados durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 20º; en Lucena, entre 10º y 18º; en Pozoblanco, entre 9º y 16º, y en Priego, entre 8º y 17º.