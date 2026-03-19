Aceites de Baena, Doña Mencía, Luque y Cabra se alzan con los Premios a la Calidad de la DO Baena

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Baena ha hecho entrega este jueves de sus 33º Premios a la Calidad, en una gala que ha tenido lugar en el Teatro El Jardinito de Cabra y en la que se han dado cita productores, autoridades y representantes del mundo gastronómico y oleícola.

En esta ocasión, en la categoría de Frutados Maduros, la Medalla de Oro ha sido otorgada a Sucesores de Hermanos López, de Luque, mientras que el segundo galardón ha sido para Almazara Peña de Baena y Almazara de Luque SCA.

En Frutados Verdes no Amargos, el primer premio ha recaído en la Sociedad Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe de Baena y el segundo galardonado ha sido la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de la Consolación de Doña Mencía.

De otro lado, en la categoría de Frutados Verdes, el jurado ha reconocido con Medalla de Oro a Cortijo de Suerte Alta de Albendín y a la Cooperativa Virgen de la Sierra de Cabra.

Homenajes a Leo Harlem y a Ciudadano García

Durante el evento se ha rendido homenaje al humorista Leo Harlem y al periodista y locutor José Antonio García, conocido como Ciudadano García, por su contribución a la divulgación de la gastronomía y su defensa del aceite de oliva.

En el caso de Leo Harlem -que disculpó su asistencia al acto con un mensaje audiovisual-, por su capacidad para acercar la gastronomía y la cultura culinaria a un público amplio a través del humor, valorándose especialmente sus referencias frecuentes a la cocina tradicional y a productos esenciales de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, así como su forma cercana de transmitir el valor de la cocina de siempre.

José Antonio García y Javier Alcalá, en la entrega del reconocimiento. / CÓRDOBA

Y al periodista José Antonio García Muñoz, director y presentador del programa Esto me suena, de Radio Nacional de España, por haber mostrado a lo largo de su trayectoria un interés constante por los productos con denominación de origen y por la cultura gastronómica, dedicando espacios al papel del aceite de oliva virgen extra en la cocina y en la alimentación.

El apoyo continuado de Wenceslao Moreda

También fue distinguido el investigador Wenceslao Moreda Martino, científico del Instituto de la Grasa del CSIC y referente internacional en el estudio del aceite de oliva, por su aportación al conocimiento y difusión de este producto y por su colaboración continuada con la Denominación de Origen Baena.

Por otro lado, se procedió al tradicional acto de hermanamiento con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, simbolizando de esta forma la colaboración histórica entre ambas denominaciones en la defensa del origen y la calidad de los productos agroalimentarios.

Con motivo de la entrega de estos galardones, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Baena, Javier Alcalá de la Moneda, señaló que estos premios representan "la mejor expresión del trabajo colectivo de agricultores, almazaras, instituciones y divulgadores que hacen del AOVE un emblema de nuestra tierra".

Defensa de la calidad del aceite de oliva

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, pidió a los galardonados que continúen en esa labor a favor de la calidad y la excelencia, y agradeció el trabajo que están haciendo las entidades, cooperativas y almazaras, y más ante las incertidumbres que tiene el sector agroalimentario.

Por su parte, Manuel Alías, secretario general de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, subrayó el importante trabajo que la DOP Baena viene realizando desde su creación hace 55 años por preservar la calidad y la excelencia del aceite de oliva virgen extra de la zona y que se distinguen cada año con sus premios.

Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, que presidió la entrega de los premios, destacó la importancia de "seguir toda la sociedad unidos de la mano para avanzar en la defensa del sector agrícola y, en especial, del aceite de oliva virgen extra".

Finalmente, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, clausuró el acto indicando que "ha sido un honor que estos premios se hayan entregado en la ciudad de Cabra, por lo que significan y supone de logro colectivo para realzar aún más el trabajo de la Denominación y de sus agricultores".