Segunda edición
Villa del Río celebra el domingo 22 de marzo el Mercado Cofrade con música, artesanía y un arroz popular
Más de doce puestos cofrades exhibirán artículos y artesanía durante la jornada, que comenzará con la música de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo
El aroma a incienso y el sonido de las cornetas ya se sienten a orillas del Guadalquivir. El área de Cultura del Ayuntamiento de Villa del Río ha organizado la segunda edición del Mercado Cofrade, una cita que tendrá lugar el próximo domingo, 22 de marzo, en el emblemático Altozano Nuestra Señora de la Paz y Esperanza.
Desde las 12.45 horas y hasta las 16.30 horas, la calle Juan de la Cruz Criado se transformará en el epicentro de la cultura popular y la tradición cofrade, gracias a la organización de la taberna cofrade Entre Cirios y Varales y la Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y San Bartolomé Apóstol.
Habrá 12 puestos cofrades
La jornada arrancará con los sones de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, encargada de una inauguración que dará paso a un recorrido por más de 12 puestos cofrades repletos de artículos, artesanía y detalles que definen la Semana Santa local.
Para hacer de este encuentro una verdadera fiesta de convivencia, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado ofrecerá un arroz popular, invitando a vecinos y visitantes a compartir mesa y vísperas en un ambiente inmejorable.
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