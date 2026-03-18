El programa Andalucía Orienta de Palma del Río ayuda a la inserción laboral de más de 90 personas desempleadas

La delegada de Empleo de la Junta, María Dolores Gálvez, junto a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, han presentado el programa Andalucía Orienta, una herramienta para mejorar las oportunidades laborales de los desempleados gestionada directamente por el Ayuntamiento palmeño. El Consistorio ha recibido una subvención de 72.000 euros con los que pone en funcionamiento este programa en el edificio de emprendimiento Séneca de la localidad y que pretende “mejorar la empleabilidad de la población palmeña en paro” como ha subrayado la delegada.

En ese sentido, la primera edil ha querido destacar cómo gracias a la “colaboración con las distintas administraciones” la tasa de paro ha bajado en los últimos meses. La alcaldesa ha comentado cómo ha descendido del 8,72% que existía en enero de 2025, al 7,93% que se ha registrado en enero de 2026. Incluso en febrero, el dato es aún menor: 7,74%. Para la alcaldesa esto es gracias a servicios como el que presta Andalucía Orienta.

Gálvez ha resaltado el compromiso del Ayuntamiento palmeño con el empleo destacando su implicación en “aprovechar todas las convocatorias disponibles para mejorar los recursos destinados a sus vecinos y vecinas desempleadas”. El servicio lleva implantado en la ciudad desde hace muchos años y acompaña a los usuarios con los denominados Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI), por lo que “no solo se asesora, sino que se acompaña y tutela a las personas desempleadas en todas las fases de acceso al empleo, incluso durante los primeros seis meses durante su incorporación” según ha explicado la delegada. Con este sistema se garantiza un mayor grado de inserción laboral.

La oficina en Palma del Río

La oficina palmeña cuenta con dos técnicos que han atendido a más de 240 personas. El objetivo es ofrecer a los demandantes de empleo “herramientas útiles, ágiles y cercanas” para que sean “capaces de responder a la complejidad del mercado laboral actual”, como ha afirmado Gálvez. Estos itinerarios son especialmente necesarios en personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social por lo que con este servicio también se superan barreras para acceder al mercado laboral por parte de los colectivos con mayores dificultades.

En Palma del Río se espera que se realicen 2.300 horas de atención, de las que por el momento se han ejecutado el 62%. El perfil que se acerca a Andalucía Orienta es más femenino y casi la mitad son mayores de 45 años. Se han abierto 208 itinerarios personalizados de inserción y 91 personas han conseguido sus objetivos. Además, 83 personas han conseguido empleo por cuenta ajena, lo que supone un 91% de éxito entre los que completan el proceso. Andalucía Orienta seguirá prestando sus servicios hasta julio de 2026 en el edificio Séneca.